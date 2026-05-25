Εσωτερικές διαμάχες στα κυβερνητικά στρατόπεδα των ΗΠΑ και του Ιράν εν όψει της συμφωνίας με την Τεχεράνη

Ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ επιμένει στη συνέχιση των πληγμάτων στο Λίβανο, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν για «ιρανική επιτυχία».

Η υπό διαμόρφωση συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν προκαλεί πλέον ανοιχτή ρήξη στο αμερικανικό δεξιό στρατόπεδο και ταυτόχρονα αυξάνει την πίεση στο Ισραήλ, ιδίως στο μέτωπο του Λιβάνου.

Από την Ιερουσαλήμ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, το μνημόνιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τις επόμενες διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε τελική συμφωνία πρέπει να αφαιρεί τον πυρηνικό κίνδυνο, με διάλυση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι ο Τραμπ αναγνώρισε ξανά το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

Εκεί μεταφέρεται πλέον και η εσωτερική ισραηλινή πίεση: ο Υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζήτησε επανέναρξη πληγμάτων στη Βηρυτό μετά τις επιθέσεις drones της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κάλεσε τον Νετανιάχου να πει στον Τραμπ ότι το Ισραήλ «επιστρέφει στον πόλεμο στον Λίβανο».

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με οργισμένη ανάρτηση στους Ρεπουμπλικανούς επικριτές του, λέγοντας ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για μια πιθανή συμφωνία «που ακόμη δεν έχει καν τύχει διαπραγμάτευσης». Υποστήριξε ότι είτε θα υπάρξει «μεγάλη και ουσιαστική» συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για επανάληψη της συμφωνίας Ομπάμα, την οποία χαρακτήρισε «καταστροφή» και «ανοιχτό δρόμο» για ιρανικό πυρηνικό όπλο.

Η κριτική από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών είναι σφοδρή. Ο Μάικ Πομπέο προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να «πληρώνει τους Φρουρούς της Επανάστασης» για να χτίζουν πρόγραμμα όπλων μαζικής καταστροφής και να τρομοκρατούν την περιοχή. Ο Τεντ Κρουζ δήλωσε «βαθιά ανήσυχος», εφόσον το αποτέλεσμα θα αφήνει στην Τεχεράνη χρήμα, εμπλουτισμό ουρανίου και έλεγχο στα Στενά του Χορμούζ. Ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ προειδοποίησε ότι μια συμφωνία που θα παρουσιάζεται ως ιρανική επιτυχία θα αλλάξει την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή και θα εξελιχθεί σε «εφιάλτη για το Ισραήλ».

Πηγή: ΚΥΠΕ

