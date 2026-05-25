Αυτοί είναι οι μισθοί που θα παίρνουν οι 56 βουλευτές – Πόσα θα λαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής

Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πλέον γεγονός, καθώς από τη χθεσινή εκλογική διαδικασία αναδείχθηκαν οι 56 νέοι βουλευτές που θα στελεχώσουν το σώμα για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Το πολιτικό ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στην επόμενη κρίσιμη διαδικασία: την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής, με τους συσχετισμούς δυνάμεων να καθιστούν ανοιχτό το αποτέλεσμα.

Μαζί με τη νέα κοινοβουλευτική σύνθεση, επανέρχεται στο προσκήνιο και το θέμα των απολαβών των αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου για τη μισθοδοσία κρατικών αξιωματούχων από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι βουλευτές, όπως και οι θρησκευτικοί εκπρόσωποι, λαμβάνουν βασικό ακαθάριστο ετήσιο μισθό €56.310, ο οποίος αντιστοιχεί σε περίπου €4.331 μηνιαίως, χωρίς να υπολογίζονται τα επιδόματα.

Με την προσθήκη των επιδομάτων παραστάσεως, τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και γραμματειακής υποστήριξης, οι συνολικές ακαθάριστες απολαβές φτάνουν τις €99.612 ετησίως, ή περίπου €7.911 τον μήνα, ενώ μετά τις κρατήσεις και τη φορολογία οι καθαρές απολαβές διαμορφώνονται στις €5.466 μηνιαίως, δηλαδή €68.684 καθαρά τον χρόνο.

Πόσα θα παίρνει ο Πρόεδρος της Βουλής

Το δεύτερο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα συνοδεύεται από σημαντικά υψηλότερες απολαβές.

Ο Πρόεδρος της Βουλής λαμβάνει βασικό ακαθάριστο μηνιαίο μισθό €8.715, ο οποίος με την προσθήκη επιδομάτων ανέρχεται συνολικά στις €11.456 μηνιαίως, ενώ οι καθαρές απολαβές μετά τις κρατήσεις και τη φορολογία διαμορφώνονται περίπου στις €7.461 τον μήνα.