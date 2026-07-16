Τζορτζ Λούκας για Τεχνητή Νοημοσύνη: «Είναι η πρόοδος και το αναπόφευκτο μέλλον του κινηματογράφου»

Ο Τζορτζ Λούκας πρόσθεσε την άποψή του στη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στη δημιουργία ταινιών λέγοντας ότι θα αποτελέσει αναπόφευκτο μέρος του μέλλοντος του κινηματογράφου.

Σε συνέντευξή του στο A Rabbit’s Foot, ο δημιουργός του Star Wars ρωτήθηκε για τη θέση της ΤΝ στον κινηματογράφο. Η ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία έχει προκαλέσει διχασμό, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι έχει εκπαιδευτεί σε τέχνη που δημιουργήθηκε από ανθρώπους χωρίς τη συγκατάθεσή τους και θα χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη σημαίνει ότι είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς να κάνουμε ταινίες. Είναι σαν να κάθεσαι εδώ και να λες: "Λοιπόν, πιστεύω ότι το άλογο με την άμαξα είναι το καλύτερο. Τα αυτοκίνητα χαλάνε, χρειάζονται βενζίνη, έχουν κάθε είδους προβλήματα και πολύ σύντομα θα τα μετατρέπουν σε τανκς και μετά θα σκοτώνουν ανθρώπους. Είναι απαίσιο". Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Αυτή είναι πρόοδος, είναι το μέλλον» υπογράμμισε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός.

Όταν ρωτήθηκε για τους κινδύνους της τεχνολογίας, απάντησε: «Αν θέλετε Τεχνητή Νοημοσύνη που σας λέει πότε κάτι είναι ψεύτικο και από πού προήλθε, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να το κάνει αυτό. Οι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν είμαστε τόσο έξυπνοι. Η όλη ιδέα είναι ότι είστε άνθρωποι, είστε υπεύθυνοι για αυτά που λέτε και για αυτά που κάνετε και αν κάνετε κάτι που είναι παράνομο θα πρέπει να τιμωρηθείτε γι' αυτό. Ό,τι κι αν κάνετε, πρέπει να αναγνωρίζεται. Είναι ακριβώς όπως στην πραγματική ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ