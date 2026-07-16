Αύξησαν τα πονταρίσματά τους οι Κύπριοι - Άνοδος 12% στα έσοδα του στοιχήματος

Η θετική πορεία της στοιχηματικής αγοράς στην Κύπρο συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα βασικά οικονομικά μεγέθη να καταγράφουν σημαντική αύξηση επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή δυναμική του τομέα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α’ (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) ανήλθαν στα €360.070.562, παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (€320.893.499).

Από το σύνολο των μεικτών εσόδων, €87.084.683 προήλθαν από τους αποδέκτες Κλάσης Α και €272.985.879 από τους αποδέκτες Κλάσης Β. Τα μεικτά έσοδα της Κλάσης Α παρουσίασαν οριακή μείωση 1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, παραμένοντας ωστόσο αυξημένα κατά 3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίθετα, η Κλάση Β συνέχισε την έντονα ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 17% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 15% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Τα κέρδη των παικτών Κλάσης Α και Β διαμορφώθηκαν στα €314.190.402 και είναι αυξημένα κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, ύψους €243.305.293, αποδόθηκε στους παίκτες της Κλάσης Β.

Οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α και Β ανήλθαν συνολικά στα €45.880.160, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 (€41.490.598). Συγκεκριμένα, οι αποδοχές της Κλάσης Α διαμορφώθηκαν στα €16.199.573, παρουσιάζοντας μείωση 4%, ενώ οι αποδοχές της Κλάσης Β ανήλθαν στα €29.680.587, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των αδειοδοτημένων υποστατικών Κλάσης Α’ αυξήθηκε κατά 1% φθάνοντας τα 459 παγκύπρια. Από αυτά, 164 λειτουργούν στη Λευκωσία, 132 στη Λεμεσό, 81 στη Λάρνακα, 46 στην Πάφο και 36 στην Αμμόχωστο. Παράλληλα, οι εργοδοτούμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά ανήλθαν στους 1.529, παρουσιάζοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.Επιπλέον, οι ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών αυξήθηκαν κατά 125% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των αδειοδοτημένων αποδεκτών παρέμεινε αμετάβλητος, με 6 αποδέκτες Κλάσης Α και 13 αποδέκτες Κλάσης Β.

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε και η προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης στοιχηματικής δραστηριότητας μέσω της φραγής μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η λίστα φραγής αρίθμησε 22.415 ιστοσελίδες με 406 νέες παράνομες ιστοσελίδες να προστίθενται σε αυτήν, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους,.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων www.nba.gov.cy