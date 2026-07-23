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«Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» κλείνει 25 χρόνια και επιστρέφει στους κινηματογράφους - Το δώρο στο κοινό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Shutterstock

Επιστροφή όλων των ταινιών στη μεγάλη οθόνη από 27 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου – Προβολή με 12 λεπτά ακυκλοφόρητου υλικού από τα παρασκήνια στο πλαίσιο του «Back to Hogwarts».

Η ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» (Harry Potter and the Philosopher's Stone) επιστρέφει στους κινηματογράφους για μία εβδομάδα με αφορμή την 25η επέτειό της.

Η ταινία θα προβληθεί σε όλο τον κόσμο μεταξύ 27 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενη από 12 λεπτά πλάνων από τα παρασκήνια που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στους κινηματογράφους. Και οι οκτώ ταινίες με τον Χάρι Πότερ θα επιστρέψουν επίσης στη μεγάλη οθόνη την ίδια εβδομάδα, αν και το επιπλέον υλικό θα συνοδεύει μόνο την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Σε σκηνοθεσία του Κρις Κολόμπους η ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» έκανε πρεμιέρα στις 16 Νοεμβρίου 2001 με πρωταγωνιστές τους Ντάνιελ Ράντκλιφ, Ρούπερτ Γκριντ και Έμμα Γουάτσον ως Χάρι Πότερ, Ρον Ουέσλι και Ερμιόνη Γκρέιντζερ.

Η ταινία βασίστηκε στο πρώτο από τα επτά βιβλία της επιτυχημένης και δημοφιλούς σειράς μυθιστορημάτων, Χάρι Πότερ της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, με ήρωα τον νεαρό μάγο Χάρι Πότερ.

Οι προβολές αποτελούν μέρος των ετήσιων εορτασμών «Επιστροφή στο Χόγκουαρτς», οι οποίοι πραγματοποιούνται τις μέρες κοντά στην 1η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που οι μαθητές επιστρέφουν στη διάσημη Σχολή για Μαγείες και Ξόρκια στις ιστορίες των ταινιών.

Το φετινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης εκδηλώσεις για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και διαδικτυακή παρουσίαση με περαιτέρω ανακοινώσεις franchise.

Η επέτειος έρχεται πριν από τη νέα τηλεοπτική προσαρμογή του HBO, η οποία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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