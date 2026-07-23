Ελλάδα: Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του Έλληνα ποινοκολόγου

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Έλληνα ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά τη σύλληψη του 28χρονου Αιγύπτιου που κατηγορείται για την υπόθεση, όπως αναμεταδίδουν ελλαδικά μέσα.

Μιλώντας στο ελλαδικό τηλεοπτικό κανάλι, Action24, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι ο 73χρονος δικηγόρος δέχθηκε τη φονική επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, τονίζοντας τη σφοδρότητα της βίας που ασκήθηκε σε βάρος του.

«Τα χτυπήματα έχουν προκληθεί με τα χέρια και τα πόδια του δράστη, που σημαίνει ότι έφυγε με πολύ βίαιο τρόπο από τη ζωή και μόνο αυτό καταλαβαίνετε πόσο ειδεχθές κάνει το έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι ο 28χρονος αρχικά δεν συνεργαζόταν με τους αστυνομικούς και δεν παρείχε πληροφορίες για την υπόθεση. Όπως ανέφερε, φέρεται τελικά να ομολόγησε όταν αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές είχαν συγκεντρώσει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του και δεν μπορούσε να εξηγήσει τα τραύματα που έφερε στο χέρι του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν αφαίρεσε κάποιο αντικείμενο από το γραφείο του ποινικολόγου. Ωστόσο, οι αστυνομικές έρευνες φέρονται να έχουν καταδείξει ότι λείπουν αντικείμενα από τον χώρο, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι προηγήθηκε έρευνα ή αναστάτωση στο γραφείο.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, με τις Αρχές να αξιοποιούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του 28χρονου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το βράδυ της Δευτέρας ο κατηγορούμενος φέρεται να βρισκόταν στην ίδια παρέα με τον Σταύρο Γεωργίου. Ο 73χρονος δικηγόρος φέρεται στη συνέχεια να προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, ωστόσο οι δύο άνδρες σταμάτησαν στο γραφείο του ποινικολόγου, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Εκεί, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, φέρεται να ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος κατέληξε στη φονική επίθεση. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου προκλήθηκε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα.

Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ένας από τους πλέον γνωστούς ποινικολόγους της Ελλάδας και είχε συνδεθεί με υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη, μεταξύ των οποίων η υπόθεση της «17 Νοέμβρη», η εξαφάνιση του μικρού Άλεξ και η υπόθεση της μικρής Άννυ.