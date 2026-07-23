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Το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας μάγεψε το κοινό στα Κονιά με τους «Μικρούς Φαρισαίους»

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου, στο μικρό αμφιθεατράκι της πλατείας Κονιών, η θεατρική κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Μικροί Φαρισαίοι», από το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας, σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Αθανασίου Τάκη.

Η παράσταση απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική παρουσία του θεατρικού εργαστηρίου στα πολιτιστικά δρώμενα της επαρχίας Πάφου.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Πολιτιστικός–Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.) εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το Κέντρο Νεότητας Κονιών για την άψογη φιλοξενία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόεδρο του Σωματείου, Άντρη Αναστασίου, καθώς και στους νέους του Κέντρου, για τη στήριξη, τη βοήθεια και τη ζεστή υποδοχή που επιφύλαξαν στους συντελεστές της παράστασης.

 Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο Ανδρέας Κυριακού, εκ μέρους του Π.Π.Ο.Χ., η συνεργασία και η ουσιαστική στήριξη του Κέντρου Νεότητας Κονιών συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της θεατρικής βραδιάς, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων για την προώθηση του πολιτισμού.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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