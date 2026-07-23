Ανδρέας Κυριακού (ΠΠΟΧ): «Οι κάδοι απορριμμάτων της Πάφου αποτελούν υγειονομική βόμβα εν μέσω καλοκαιριού»

Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί με τους κάδους απορριμμάτων στην Πάφο εκφράζει ο ΠΠΟΧ Ανδρέας Κυριακού , κάνοντας λόγο για μια «υγειονομική βόμβα» εν μέσω της θερινής περιόδου και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών.

Όπως αναφέρει, πριν από λίγα χρόνια είχε ανακοινωθεί με ιδιαίτερη επισημότητα από τον σήμερα εν αργία δήμαρχο Πάφου η προμήθεια 1.000 νέων κάδων απορριμμάτων για την πόλη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάδοι αποδείχθηκαν ελαττωματικοί, με αποτέλεσμα σήμερα οι περισσότεροι να έχουν χάσει τα καπάκια τους, να παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και να παραμένουν ακαθάριστοι, προκαλώντας έντονη δυσοσμία.

Ο κ. Κυριακού επισημαίνει ότι η φωτογραφία που δημοσιοποιείται προέρχεται από κάδο στην οδό Τυρνάβου, δίπλα από παιδικό πάρκο, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για εικόνα που επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε γειτονιά της Πάφου.

Παράλληλα, τονίζει ότι η τακτική απολύμανση, ο σχολαστικός καθαρισμός και η άμεση αντικατάσταση των κατεστραμμένων κάδων αποτελούν βασική υποχρέωση της αρμόδιας αρχής και όχι πολυτέλεια, καθώς συνδέονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας, την ποιότητα ζωής των πολιτών και την εικόνα της πόλης.

«Η δυσοσμία δεν κρύβεται. Ούτε και η αδιαφορία», καταλήγει χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Κυριακού, καλώντας τους αρμοδίους να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.