Υπουργός Ενέργειας για περικοπές ρεύματος: «Ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθούν διακοπές τη νύχτα - Οριστική λύση το 2027 με την αποθήκευση»

Θα γίνει ό,τι δυνατό έτσι ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι, με την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης 120 μεγαβάτ τον Ιανουάριο του 2027, δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα το επόμενο καλοκαίρι.

Σε δηλώσεις του στου δημοσιογράφους, εισερχόμενος στα κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ για την παρουσίαση του απολογισμού του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, και ερωτηθείς σχετικά με τις αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ο Υπουργός ανέφερε ότι φαίνεται ότι υπήρχε κάποια βλάβη στις γεννήτριες της ΑΗΚ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει να γίνουν κάποιες περικοπές χθες το βράδυ.

«Όπως έχει πει και ο διαχειριστής, έχουμε πέραν των χιλίων μεγαβάτ συμβατική παραγωγή, πέραν των χιλίων μεγαβάτ παραγωγή από φωτοβολταϊκά, που σημαίνει κατά τη διάρκεια της μέρας δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας», είπε.

Σημείωσε ότι εκεί που υπάρχει πρόβλημα επάρκειας είναι τις πρώτες ώρες της νύχτας, όπου συνεχίζουν να υπάρχουν ψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν υπάρχει η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. «Είναι κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί μόνο με την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας, μέρος της οποίας χάνεται κατά τη διάρκεια της μέρας», είπε, προσθέτοντας πως ο διαχειριστής έχει προχωρήσει σε κατακύρωση της προσφοράς για μονάδες αποθήκευσης 120 μεγαβάτ.

«Θα είναι στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2027, θα έχουν εγκατασταθεί σίγουρα πριν το καλοκαίρι του 2027, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα το επόμενο καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Είπε ότι το προσωπικό της ΑΗΚ «έχει υπερβάλει εαυτόν έτσι ώστε να καταφέρει αυτές οι περικοπές να είναι στο μικρότερο βαθμό στον οποίο θα μπορούσε να είναι. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Σίγουρα ο κόσμος ταλαιπωρείται και δεν πρέπει να ταλαιπωρείται».

«Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε μέχρι σήμερα να είχε λυθεί. Κάνουμε ότι μπορούμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν αναμένονται κι άλλες περικοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ο Υπουργός, είπε δεν μπορεί να ξέρει αν θα υπάρξουν κι άλλες βλάβες στην ΑΗΚ, και ότι ο μόνος που μπορεί να το δει αυτό είναι ο διαχειριστής, που διαχειρίζεται το σύστημα «και σίγουρα το κάνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αν υπάρχει οποιαδήποτε ταλαιπωρία να είναι ολιγόλεπτη για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος».

Σημείωσε ότι είναι υψηλές οι θερμοκρασίες και σήμερα και φαίνεται ότι θα υποχωρήσουν αύριο. «Θα δούμε κατά τη διάρκεια της μέρας, να γίνουν τα πάντα δυνατά έτσι ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε διακοπή κατά τη διάρκεια της νύκτας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας, το ποιος ευθύνεται που κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια, και γιατί δεν ενημερώνονται οι πολίτες σε ποιες περιοχές θα υπάρξει διακοπή ρεύματος, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται από την ίδια την ΑΗΚ, και ότι ο διαχειριστής προχωρά με τα 120 μεγαβάτ «έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα το επόμενο καλοκαίρι». Είπε ακόμη ότι έχει δοθεί όριο στους ιδιώτες για αποθήκευση μέχρι 150 μεγαβάτ, «άρα θεωρούμε ότι μέρος αυτών των μεγαβάτ θα είναι στο ενεργειακό μας μείγμα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι». Και η ίδια η ΑΗΚ, πρόσθεσε, με τις δικές της μονάδες αποθήκευσης, «άρα θεωρούμε ότι το επόμενο καλοκαίρι δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα».

«Μέχρι σήμερα, προφανώς, θα έπρεπε να είχε επιλυθεί μέρος αυτού του προβλήματος. Εάν καταφέρναμε να ερχόταν η αποθήκευση γρηγορότερα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Είναι κάτι το οποίο προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σχετικά με την κατάσταση αφού συνέβη το ίδιο και πέρυσι, ο Υπουργός είπε ότι δεν είναι σε θέση πει ποιος έχει ευθύνη και πως θα αποδοθούν αυτές οι ευθύνες. «Ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Εμείς τρέχουμε το πολιτικό κομμάτι όσον αφορά αυτή την επάρκεια. Το τεχνικό το έχουν ήδη οι εμπειρογνώμονες για αυτό το κομμάτι. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να έχουμε αυτή την επάρκεια το επόμενο καλοκαίρι», ανέφερε.

Ερωτηθείς σε σχέση με το αν θα υπάρξει κάποια αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων μονάδων, ο Υπουργός ανέφερε ότι η ΑΗΚ έχει προχωρήσει με παραγγελία των δικών της νέων γεννητριών, οι οποίες θα είναι χαμηλότερης δυναμικότητας. Είπε ότι οι δύο έρχονται το 2028, και η τρίτη το 2029 και ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν έτσι ώστε να αντικαταστήσουν τις τρεις παλιές γεννήτρες της ΑΕΚ στη Δεκέλεια. «Η λύση είναι με την έλευση του φυσικού αερίου στο Βασιλικό, που θα αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη συμβατική παραγωγή», επεσήμανε.

«Το φυσικό αέριο είναι λιγότερο ρυπογόνο, είναι φθηνότερο, γι’ αυτό στο ενεργειακό πλάνο είναι προφανώς να τελειώσει το έργο στο Βασιλικό πριν το 2030, όπου πρέπει να αποσυρθούν αυτές οι μονάδες της ΑΗΚ», ανέφερε.

Ερωτηθείς σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι «με την έλευση του φυσικού αερίου, θεωρούμε ότι θα υπάρχει αυτή η επάρκεια. Φυσικό αέριο, νέες γεννήτριες της ΑΗΚ, καθώς και αποθήκευση. Αυτή είναι η στρατηγική και αυτός είναι ο τρόπος να καλύψουμε τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ