Avengers: Doomsday - Ποιοι χαρακτήρες επιστρέφουν (trailer)

Η νέα ταινία των Avengers έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2026

Η Marvel έδωσε επίσημα στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer των X-Men για την ταινία Avengers: Doomsday, μετά από μια εβδομάδα προβολής του αποκλειστικά στους κινηματογράφους πριν από το Avatar: Fire and Ash.

Στο teaser εμφανίζονται εμβληματικοί χαρακτήρες των X-Men, όπως ο Professor X, ο Magneto και ο Cyclops, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή τους στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Το βίντεο είχε διαρρεύσει στα social media τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο πλέον κυκλοφορεί επίσημα από τη Marvel.

Το Avengers: Doomsday θα φέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη τους αρχικούς ηθοποιούς των X-Men, μεταξύ των οποίων οι Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν και Τζέιμς Μάρσντεν. Το αισθητικό ύφος παραπέμπει ξεκάθαρα στη δεκαετία του ’90, επιλογή που απευθύνεται στους παλιούς θαυμαστές της Marvel και συνδέεται με τη δημοφιλή animated σειρά των X-Men.

Πηγή: protothema.gr

