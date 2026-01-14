Σε ξενοδοχείο - κάστρο στη Γαλλική Ριβιέρα η τέταρτη σεζόν του «The White Lotus»

Η κοινωνική σάτιρα που μετέτρεψε τα πολυτελή ταξίδια σε δράμα υψηλού ρίσκου διασχίζει τον Ατλαντικό.

H τέταρτη σεζόν της σειράς «The White Lotus» του HBO μεταφέρεται στη Γαλλική Ριβιέρα. Η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να επικεντρωθεί στο Château de La Messardière στο Σεν Τροπέ, ένα μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο-κάστρο του 19ου αιώνα.

Ο δημιουργός της σειράς Μάικ Γουάιτ έχει χρησιμοποιήσει και στις προηγούμενες σεζόν εμβληματικά σκηνικά για να αναλύσει την κοινωνική τάξη και τα προνόμια, τις τροπικές ακτές του Μάουι στη Χαβάη, τις ηφαιστειακές πλαγιές της Ταορμίνα στη Σικελία και τα καταπράσινα τοπία του Κο Σαμούι και του Πουκέτ στην Ταϊλάνδη.

Το Château de La Messardière, βρίσκεται σε έκταση 130 στρεμμάτων με πεύκα, κυπαρίσσια και γιασεμί, καθώς και θέα στη Μεσόγειο από την κορυφή του λόφου και διαθέτει 86 δωμάτια και σουίτες.

Οι σουίτες στο πολυτελές κατάλυμα κοστίζουν από 3.000 έως 8.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση και το ξενοδοχείο προσφέρει πακέτα spa, πρόσβαση στην παραλία με Rolls-Royce, εστιατόρια, αθλητικές δραστηριότητες και παιδική κατασκήνωση, σύμφωνα με το Variety.

Χτισμένο τον 19ο αιώνα, το κάστρο αποτέλεσε ένα ρομαντικό γαμήλιο δώρο από τον έμπορο κονιάκ Gabriel Dupuy d’Angeac στην κόρη του Louise και τον σύζυγό της, αξιωματικό ιππικού Henry Brisson de La Messardière.

Αφού φιλοξένησε αριστοκρατική κοινωνία και λαμπερά πάρτι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '20, το ακίνητο εγκαταλείφθηκε πριν αποκατασταθεί στα τέλη του 20ου αιώνα όταν ανακηρύχθηκε Ιστορικό Μνημείο της Γαλλίας και τέθηκαν οι βάσεις για τη σύγχρονη αναγέννησή του.

Τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ