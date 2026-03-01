Αυτή είναι η προσωρινή ηγεσία του Ιράν μετά το θάνατο του Χαμενεΐ

Στήριξη σε Κύπριους στα ΗΑΕ: Τα Εμιράτα καλύπτουν διαμονή - Οι οδηγίες μέσω connect2cy

Στο τριμελές προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας στο Ιράν συμμετέχουν ο σημερινός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαιοσύνης, Μοχσενί Εζεχι και ο Αγιατολάχ Αλι Ρέζα Αράφι.

Μετά την δολοφονία του Χαμενεϊ και σύμφωνα με το σύνταγμα, ορίστηκε το τριμελές προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, σε αυτό συμμετέχουν ο σημερινός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαιοσύνης, Μοχσενί Εζεχι και ο Αγιατολάχ Αλι Ρέζα Αράφι.

Το προσωρινό συμβούλιο θα κυβερνά μέχρι το σώμα που είναι επιφορτισμένο με την επιλογή του ανώτατου ηγέτη, η συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να επιλέξει τον διάδοχο του Χαμενεϊ ή ένα συμβούλιο ηγεσίας.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει δηλώσει ότι η απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί «εντός μίας ή δύο ημερών».

Όπως σημειώνει το BBC πρόκειται για μια αδιαφανής διαδικασία στην οποία είναι βέβαιο ότι θα παρέμβει το ισχυρό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Βασικός ρόλος της νέας προσωρινής ηγεσίας είναι η προστασία και διατήρηση την Ισλαμική Δημοκρατία που τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες εξωτερικές και εσωτερικές απειλές.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΙΡΑΝ

