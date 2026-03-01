Ποιος πρόδωσε τον Χαμενεΐ; Η Μοσάντ γνώριζε ακόμα και πού καθόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, όταν έκανε τη φονική επίθεση

Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορεί να καυχηθεί το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τη σύρραξη με το Ιράν, είναι ότι έδρασε βάσει «εκ των έσω» πληροφοριών.

Περισσότερες από 30 bunker buster βόμβες έπεσαν στο κτίριο όπου βρισκόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας, όμως ούτε μία από αυτές δεν ήταν... τυχαία.

Οι Ισραηλινοί είχαν ακριβή πληροφόρηση για την ώρα που ξεκινούσε η σύσκεψη, τι αφορούσε, ποιοι ήταν παρόντες, πού καθόταν ο καθένας και σε ποιο σημείο ποιου δωματίου καθόταν ο Χαμενεΐ. Ενδεικτικό του πόσο βαθιά έχει διαβρώσει η ισραηλινή μυστική υπηρεσία Μοσάντ το ιρανικό κράτος, ήταν ότι (πασιφανέστατα) οι πληροφορίες έρχονταν από πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης του Χαμενεΐ, που βρισκόταν -κυριολεκτικά- στο πλευρό του.

Ήταν τόσο «inside» η ενημέρωση μάλιστα, που ο πράκτορας τον οποίο είχε στρατολογήσει η Μοσάντ, ενημέρωσε πρώτο τον ίδιο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνοντας βίντεο στο κινητό του από την ανεύρεση της σορού του Χαμενεΐ (επιδεικνύοντας το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι στο χέρι του) και στη συνέχεια καθαρή φωτογραφία του προσώπου του νεκρού ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι το Ισραήλ «έδινε» την είδηση ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, ενώ οι ιρανικές Αρχές το διέψευδαν. Στην πραγματικότητα, ο Νετανιάχου ήξερε ότι ο Χαμενεϊ είναι νεκρός πριν από τους στενότερους συνεργάτες και αξιωματούχους του ηγέτη του Ιράν! Ήταν ο Νετανιάχου λοιπόν ο οποίος έστειλε στον Τραμπ -κάποιες ώρες αργότερα και αφού η Μοσάντ είχε διασταυρώσει και επιβεβαιώσει από άλλες πηγές την αυθεντικότητα όσων έστειλε ο πράκτοράς της- τη φωτογραφία του νεκρού Χαμενεΐ, ώστε να κάνει τη σχετική δήλωση μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κατά κάποιους, ο πράκτορας της Μοσάντ που έδωσε το στίγμα του Χαμενεϊ, έδωσε πλήρη λίστα με τα στοιχεία των παρόντων, αλλά έλαβε και δείγμα DNA από τη σορό του.

Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε επιχείρησή της, η Μοσάντ μοιάζει να επιτυγχάνει τους στόχους της με τρόπους που κάνουν ακόμα και τους πιο… φαντασιόπληκτους σεναριογράφους βιβλίων και ταινιών για κατασκόπους να μοιάζουν «στείροι σκέψης».

Έτσι έκανε, για παράδειγμα, στήνοντας ένα ολόκληρο δίκτυο στην Ευρώπη που κατάφερε να παρεισφρήσει στην εφοδιαστική αλυσίδα των pagers (βομβητών) που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για να αποφύγει την κατασκοπεία μέσω κινητών, «φυτεύοντας» εκρηκτικά στις μπαταρίες τους. Σε ανύποπτο χρόνο τους πυροδότησε, εκτελώντας, τυφλώνοντας, ή ακρωτηριάζοντας ή ακόμα και ευνουχίζοντας (!) χιλιάδες στελέχη της Χεζμπολάχ, αφού το μήνυμα που έστειλε για την πυροδότηση είχε χρόνο αναμονής 7 δευτερολέπτων, ώστε το θύμα να βγάλει τον βομβητή από την τσέπη και να τον φέρει μπροστά στα μάτια του για να το διαβάσει.

Επιστροφή, από τον Λίβανο, στο Ιράν. Οι ισραηλινές Αρχές άφησαν να διαρρεύσει ότι πριν από τις πυραυλικές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς, η Μοσάντ είχε προηγηθεί, πραγματοποιώντας σειρά μυστικών, προπαρασκευαστικών επιχειρήσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διαρροές, «σημαδεύονταν» οι στόχοι, όπως πυραυλικές εγκαταστάσεις, σε κάποιες άλλες αναπτυσσόταν προηγμένη τεχνολογία που «τύφλωνε» τα συστήματα αεράμυνας του Ιράν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στήθηκαν βάσεις επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στην Τεχεράνη (ώστε να μη χρειαστεί να εισβάλλουν στον ιρανικό εναέριο χώρο) και κοντά σε χώρους ανάπτυξης ιρανικών πυραύλων, ώστε να γίνει αναχαίτιση από το… έδαφος του Ιράν!

Πιθανότατα, εδώ ακολουθήθηκε η γνωστή από την Ουκρανία και τη Ρωσία μέθοδος της αποστολής «αθώων» φορτηγών και πλοίων που υποτίθεται ότι μετέφεραν εμπορεύματα, όμως στην πραγματικότητα μετέφεραν επιθετικά drones.

Στρατηγός ο πράκτορας;

Θεωρείται βέβαιο πάντως ότι την εικόνα του νεκρού Χαμενεΐ δεν έστειλε ισραηλινό drone στον Νετανιάχου, αλλά πράκτορας που είχε στρατολογήσει η Μοσάντ. Ποιος ήταν; Οι φήμες οργιάζουν, με βάση όχι πληροφορίες, αλλά επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις, οι οποίες δείχνουν ότι ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης και διοικητής της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καανί.

Είναι αυτός που διαδέχθηκε τον Σολεϊμανί μετά από το θάνατό του και έχαιρε της απόλυτης εμπιστοσύνης του Χαμενεΐ. Βέβαια, από τότε που διορίστηκε ο Ιρανός στρατηγός, γλιτώνει τυχαία από επιχειρήσεις της Μοσάντ.

Ο Ισμαήλ Κανί.

Έτσι έκανε τη μέρα που ως απεσταλμένος του Ιράν, έδινε στη Χεζμπολάχ τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσει τους IDF. Βέβαια, εκείνη τη μέρα που κάποιος έκανε μια χειραψία η οποία έβαψε με μια ουσία το χέρι του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και τον μετέτρεψε σε «πομπό», γλίτωσε. Αντίθετα, ο Νασράλα σκοτώθηκε, όπως και ο διάδοχός του στην κεφαλή της Χεζμπολάχ, Σαφιεντίν, σε μια επίθεση… δαιμονισμένης ακριβείας από τους ισραηλινούς. Ο Καανί θεωρείτο για μέρες νεκρός, καθώς φέρεται να γλίτωσε «στο παρα ένα».

Ο Καανί φέρεται να υποδείχθηκε ως ύποπτος στην Τεχεράνη και να ανακρίθηκε, με την ανάκριση να τελειώνει όταν ο στρατηγός κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα καρδιακού επεισοδίου.

Αφού ο Καανί ολοκλήρωσε ένα ξεκαθάρισμα αμφισβητιών του στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, ξαναέγινε talk of the town. Λέγεται ότι τον Ιούλιο του 2024 επισκέφθηκε τον Ισμαήλ Χανιγιέ, σε τοποθεσία που ήταν άκρως απόρρητη, στο κέντρο της Τεχεράνης. Λίγο αργότερα, οι Ισραηλινοί ανατίναξαν το σημείο που κρυβόταν ο Χανιγιέ. Ο Καανί γλίτωσε «για λίγο».

Και πάλι «κατά τύχη» φέρεται να επέζησε από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, κατά τις οποίες σκοτώθηκε μεγάλο μέρος τη στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν. Και τώρα, απουσίαζε, ή είχε μόλις φύγει από το γραφείο του Χαμενεΐ, όταν οι Ισραηλινοί χτύπησαν με 30 βόμβες ακριβείας σκοτώνοντας τους πάντες. Λογικά δε, ο άνθρωπος που θα τολμούσε να σηκώσει το κινητό του και να τραβήξει μια φωτογραφία της σορού του ανώτατου ηγέτη, μέσα στα συντρίμμια, δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν.

«Ο Καανί ήταν αυτός που σηκώθηκε να φύγει προφασιζόμενος ότι ξέχασε τον φούρνο αναμμένο στο σπίτι του» σχολιάζουν αστειευόμενοι χρήστες του Χ, μεταφέροντας το ειρωνικό ανέκδοτο που ακούγεται αυτές τις μέρες από τους αντικαθεστωτικούς Ιρανούς. «Στην επόμενη κυβέρνηση, θα είναι αστείο ότι ο ανώτατος ηγέτης θα υποκρίνεται ότι δεν είναι πράκτορας της Μοσάντ, επειδή δεν θα φαντάζεται ότι οι υπουργοί και οι στρατηγοί του θα παίζουν επίσης τους ίδιους ρόλους, αφού κι αυτοί είναι πράκτορες της Μοσάντ, αλλά δεν τον υποψιάζονται». Και γελούν ακόμα περισσότερο, από την απάντηση λογαριασμού στο Χ που συνδέεται με τη Μοσάντ και ανέβασε ένα tweet που σε έξι ιρανικές λέξεις ανέφερε ότι «ο Καανί δεν είναι πράκτοράς μας». «Η Μοσάντ αρνείται ότι είναι Μοσάντ» λένε άλλοι χρήστες, σχολιάζοντας ότι ως… Χάρος, περιμένει με το δρεπάνι, ή το κινητό του στο χέρι, για να δώσει το στίγμα του επόμενου θύματος του Ισραήλ. Αν βέβαια είναι αυτός ο πράκτορας και όχι κάποιος άλλος στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ.

Δικαιολογούνται έτσι τα μέλη των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ που, έχοντας μιλήσει σε Αμερικανούς δημοσιογράφους, έστειλαν μήνυμα προς όλο τον «άξονα του κακού»: «Εμείς είμαστε οι σεναριογράφοι, οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί, οι πρωταγωνιστές και σκηνή μας είναι ολόκληρος ο πλανήτης».

