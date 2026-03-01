Στάρμερ: Η Βρετανία δέχτηκε το αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές της βάσεις

Στήριξη σε Κύπριους στα ΗΑΕ: Τα Εμιράτα καλύπτουν διαμονή - Οι οδηγίες μέσω connect2cy

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι χώρες του Κόλπου ζήτησαν ενίσχυση της άμυνάς τους και ότι αποτελεί «καθήκον» του να διασφαλίσει την προστασία πολιτών της Βρετανίας

Η Βρετανία δεν συμμετέχει στις συνεχιζόμενες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι το Λονδίνο ενέκρινε αίτημα των ΗΠΑ για χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι χώρες του Κόλπου ζήτησαν ενίσχυση της άμυνάς τους και ότι αποτελεί «καθήκον» του να διασφαλίσει την προστασία πολιτών της Βρετανίας. Όπως ανέφερε, βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν ήδη στο πλαίσιο συντονισμένων αμυντικών αποστολών και έχουν αναχαιτίσει επιτυχώς ιρανικά πλήγματα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της απειλής προϋποθέτει την εξουδετέρωση των πυραύλων «στην πηγή τους», είτε σε αποθήκες είτε στους εκτοξευτές που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευσή τους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για «συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό», με στόχο την αποτροπή ιρανικών εκτοξεύσεων πυραύλων στην ευρύτερη περιοχή.

«Λάβαμε την απόφαση να αποδεχθούμε το αίτημα αυτό, προκειμένου να αποτρέψουμε το Ιράν από το να εκτοξεύει πυραύλους σε ολόκληρη την περιοχή, να σκοτώνει αθώους πολίτες, να θέτει σε κίνδυνο ζωές Βρετανών και να πλήττει χώρες που δεν έχουν εμπλακεί» ανέφερε ο Στάρμερ.

Πηγή: ertnews.gr

 

