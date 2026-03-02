Σε συναγερμό οι Βάσεις Ακρωτηρίου μετά από Drone που κατέπεσε στο έδαφος τους -Το μήνυμα που έλαβαν κάτοικοι (εικόνα)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ POLITIS.COM.CY

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, έπειτα από χτύπημα αγνώστου αντικειμένου εντός της στρατιωτικής περιφραγμένης περιοχής στο Ακρωτήρι Λεμεσού.





Νεότερη ενημέρωση της ιστοσελίδας μας αναφέρει ότι κατέπεσε drone. Συγκεκριμένα η ενημέρωση αναφέρει:

Ένα μικρό drone προσέκρουσε στον αεροδιάδρομο της RAF Akrotiri και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά έχουν σημειωθεί μικρές υλικές ζημιές. Ωστόσο, το περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παρακαλείστε να παραμείνετε στη θέση σας και να αναμένετε περαιτέρω οδηγίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου τα μεσάνυχτα, ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να ίπτανται της εν λόγω περιοχής, ενώ έχει σημάνει συναγερμός και στις Κυπριακές Αρχές. Να σημειωθεί ότι ο συναγερμός δεν έληξε, με τις Αρχές τόσο των Βρετανικών Βάσεων, όσο και των Κυπριακών Αρχών να είναι σε επιφυλακή για ενδεχόμενο νέο χτύπημα. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Να σημειωθεί ότι η περιοχή γύρω από τις Βρετανικές Βάσεις έχει αποκλειστεί και οι δρόμοι έκλεισαν.

Διαβάστε το μήνυμα που έλαβαν κάτοικοι της περιοχής

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλείστε να επιστρέψετε στις οικίες σας και να παραμείνετε εντός μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από βαριά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες.»



Να σημειωθεί ότι δεν έχουν δοθεί οδηγίες για εκκένωση, ωστόσο είναι σε επιφυλακή η Πολιτική Άμυνα.