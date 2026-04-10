Επτά ταινίες που δεν φανταζόσασταν ότι βασίζονται σε ιστορίες από τη Βίβλο

Αυτές τις ημέρες που η μικρή οθόνη για μία ακόμη χρονιά τίμησε ιδιαίτερα τα βιβλικά έπη, από τον all time classic «Ιησού από τη Ναζαρέτ» μέχρι την πιο πρόσφατη «Βίβλο» του History Channel. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου τα βιβλικά κείμενα λειτουργούν περισσότερο ως θεματική αφετηρία παρά ως υλικό για πιστή προσαρμογή.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι επτά ταινίες που ξεχώρισε το Collider. Πιθανότατα θα έχετε παραξενευτεί ήδη βλέποντας μια φωτογραφία από τον «Πλανήτη των Πιθήκων» μαζί με τη λέξη «Βίβλος» στον τίτλο αυτού του αφιερώματος. Ωστόσο δεν θα διαβάσετε για κανονικές μεταφορές βιβλικών ιστοριών, αλλά για ταινίες που δανείζονται μοτίβα, πρόσωπα ή ιδέες από αυτές και τις ενσωματώνουν σε εντελώς διαφορετικά κινηματογραφικά συμφραζόμενα.

1. Το Χρονικό της Νάρνια: Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα (2005)

Από τις πιο προφανείς περιπτώσεις της λίστας, το «The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe» βασίζεται στο έργο του Κ.Σ. Λιούις, ο οποίος ενσωμάτωσε συνειδητά χριστιανικούς συμβολισμούς στην ιστορία του.

Ο Άσλαν (με τη φωνή του Λίαμ Νίσον), το μεγάλο λιοντάρι που θυσιάζεται για τον προδότη Έντμουντ (Σκάνταρ Κέινς) και στη συνέχεια ανασταίνεται, είναι στην ουσία ο Χριστός. Άλλωστε, όπως φαίνεται και από τις επιστολές του Κ. Σ. Λίουις, ο ίδιος ο συγγραφέας θεωρούσε τον Άσλαν μια «φανταστική απάντηση στο ερώτημα: “Πώς θα ήταν ο Χριστός, αν υπήρχε πραγματικά ένας κόσμος όπως η Νάρνια και Εκείνος επέλεγε να ενσαρκωθεί, να πεθάνει και να αναστηθεί σε αυτόν τον κόσμο, όπως έκανε στον δικό μας;”».

2. Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση (2017)

Η παρουσία μιας ταινίας από το σύμπαν του «Πλανήτη των Πιθήκων» σε μια τέτοια λίστα μπορεί αρχικά να ξενίζει, όμως το «War for the Planet of the Apes» του Ματ Ριβς περιέχει εμφανείς αναλογίες με το Βιβλίο της Εξόδου.

Ο Καίσαρας (τον υποδύεται με motion capture ο Άντι Σέρκις) οδηγεί τον λαό του μακριά από την καταπίεση του Συνταγματάρχη (Γούντι Χάρελσον), σε μια ιστορία που θυμίζει έντονα τη σύγκρουση του Μωυσή με τον Φαραώ. Η σχέση αυτή ήταν από την αρχή στις προθέσεις των δημιουργών της ταινίας και στην κατάληξή της ο παραλληλισμός ολοκληρώνεται: ο Καίσαρας αντικρίζει τη «Γη της Επαγγελίας», αλλά δεν κατορθώνει να εισέλθει ο ίδιος σε αυτήν, όπως ακριβώς και ο Μωυσής.

3. Αγάπη που Λυτρώνει (2022)

Η ταινία «Redeeming Love», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Φρανσίν Ρίβερς και σκηνοθετημένη από τον Ντ. Τζ. Καρούζο αντλεί έμπνευση την Παλαιά Διαθήκη, και συγκεκριμένα από την ιστορία του προφήτη Ωσηέ και της άπιστης συζύγου του Γόμερ.

Τοποθετημένη στην εποχή του πυρετού του χρυσού στην Καλιφόρνια, η ταινία αφηγείται την ιστορία του αγρότη Μάικλ Χόζια (Hosea, δηλαδή Ωσηέ – τον υποδύεται ο Τομ Λιόυις) , ο οποίος ερωτεύεται μια νεαρή πόρνη, τη Έιντζελ, η οποία συνεχώς τον εγκαταλείπει. Παρά τις σημαντικές διαφορές από το βιβλικό κείμενο, η βασική ιδέα παραμένει ίδια: η επίμονη αγάπη απέναντι στην απόρριψη και την απιστία, ως αντανάκλαση της αγάπης του Θεού για τους ανθρώπους που Τον απορρίπτουν.

4. Τα Παιδιά των Ανθρώπων (2006)

Πολλοί είδαν τη δυστοπική ταινία «Children of Men» του Αλφόνσο Κουαρόν ως μια σύγχρονη, μη θρησκευτική (αλλά με έντονο το θαυματουργικό στοιχείο) παραλλαγή της ιστορίας της γέννησης του Ιησού.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Π. Ντ. Τζέιμς, η ταινία ακολουθεί τον Θίο Φάρον (Κλάιβ Όουεν), ο οποίος προσπαθεί να εξασφαλίσει ασφαλές πέρασμα στην Κι (Κλερ-Χόουπ Ασάϊτι), την πρώτη έγκυο γυναίκα έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες παγκόσμιας ατεκνίας εξαιτίας ενός ιού. Ο παραλληλισμός με τον Ιωσήφ και την Παναγία είναι σαφής, ενώ η ταινία έκανε πρεμιέρα τις αίθουσες ανήμερα τα Χριστούγεννα.

5. Ένας Σοβαρός Άνθρωπος (2009)

Η σύνδεση του «A Serious Man» με το Βιβλίο του Ιώβ δεν είναι άμεση, όμως πολλοί κριτικοί έχουν επισημάνει ότι το συγκεκριμένο κείμενο από την Παλαιά Διαθήκη αποτελεί το βασικό θεματικό υπόστρωμα της ταινίας των αδελφών Κοέν.

Ο πρωταγωνιστής, Λάρι Γκόπνικ (Μάικλ Στούλμπαργκ), δεν θυμίζει τον Ιώβ με την παραδοσιακή έννοια, όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ζωή που μοιάζει να καταρρέει σε όλα τα επίπεδα, ενώ ο ίδιος αναρωτιέται αν ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει. Στο φινάλε εμφανίζεται και ο ανεμοστρόβιλος, που στη βιβλική ιστορία σκοτώνει τα παιδιά του Ιώβ.

6. Ανατολικά της Εδέμ (1955)

Ο τίτλος «East of Eden» παραπέμπει ευθέως στη Γένεση 4:16, ενώ η ίδια η ιστορία του μυθιστορήματος του Τζον Στάινμπεκ και της κινηματογραφικής μεταφοράς του Ελία Καζάν εμπνέεται χαλαρά από την ιστορία του Κάιν και του Άβελ.

Η ταινία ακολουθεί τους αδελφούς Κάλεμπ (Τζέιμς Ντιν) και Άρον Τρασκ (Ρίτσαρντ Ντάβαλος) καθώς ανταγωνίζονται για την αποδοχή του πατέρα τους και για την αγάπη της ίδιας γυναίκας. Παρότι η ιστορία εξελίσσεται διαφορετικά από το βιβλικό πρότυπο, οι αναλογίες είναι εμφανείς: οι χαρακτήρες έχουν τα ίδια αρχικά ονομάτων με τους βιβλικούς ήρωες και παρόμοια μοίρα – αν και χωρίς δολοφονία. Ο Κάλεμπ μάλιστα λέει τη χαρακτηριστική φράση περί του «φύλακα του αδελφού μου» από τη Γένεση 4:9.

7. Μέρες Ευτυχίας (1978)

Ο σκηνοθέτης Τέρενς Μάλικ ενσωματώνει συχνά θρησκευτικά θέματα και χριστιανικές ιδέες στις ταινίες του, και το «Days of Heaven» δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν και ο τίτλος προέρχεται από το Δευτερονόμιο 11:21, η πλοκή της ταινίας συνδέεται χαλαρά με την ιστορία της Ρουθ και του γαιοκτήμονα Βοόζ από την Παλαιά Διαθήκη.

Το φιλμ εκτυλίσσεται στο Τέξας την εποχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ακολουθεί δύο εραστές που αναζητούν εργασία προσποιούμενοι ότι είναι αδέλφια, με τον Μπιλ (Ρίτσαρντ Γκιρ) να πείθει την Άμπι (Μπρουκ Άνταμς) να παντρευτεί έναν πλούσιο αγρότη με προβλήματα υγείας (Σαμ Σέπαρντ) για να τον κληρονομήσουν. Σταδιακά, η Άμπι αρχίζει να νοιάζεται ειλικρινά για τον αγρότη και, ενώ το σενάριο ξεφεύγει αρκετά από τη βιβλική ιστορία, η έμπνευση από αυτή είναι σαφής.

