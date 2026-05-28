Ποιος φταίει τελικά για το ναυάγιο που έστειλε στον βυθό 4.000 αυτοκίνητα; Ποιον αθωώνει νέα απόφαση του δικαστηρίου

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Στουτγάρδης απέρριψε αγωγή κατά της Porsche, η οποία καλούνταν να καταβάλει αποζημίωση 30 εκατομμυρίων ευρώ στην πλοιοκτήτρια εταιρεία του Felicity Ace και σε πέντε ασφαλιστικές, έπειτα από τη βύθιση του πλοίου τον Φεβρουάριο του 2022.

Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, το οχηματαγωγό πλοίο Felicity Ace έπιασε φωτιά ενώ έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό, δυτικά των νησιών Αζόρες, και στη συνέχεια βούλιαξε μαζί με τα 4.000 αυτοκίνητα που μετέφερε, ενώ τα 22 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, έπειτα από την επέμβαση του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Resilient Warrior.

Το μήκους 200 μέτρων car carrier, διαχείρισης της εταιρείας Mitsui OSK Lines Ltd (MOL), είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Έμντεν της Γερμανίας στις 10 Φεβρουαρίου του 2022, με προορισμό το λιμάνι του Ντέιβισβιλ στο Ροντ Άιλαντ των ΗΠΑ, μεταφέροντας καινούργια αυτοκίνητα της Porsche και άλλων εταιρειών του ομίλου Volkswagen.

Στη συνέχεια η πλοιοκτήτρια MOL καθώς και πέντε ασφαλιστικές εταιρείες του Felicity Ace κατέθεσαν αγωγές κατά της Porsche στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Στουτγάρδης, ζητώντας αποζημίωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ, ισχυριζόμενες ότι για την πυρκαγιά ευθυνόταν η μπαταρία ενός εκ των αυτοκινήτων που βρισκόταν στο πλοίο, και πιο συγκεκριμένα μίας Porsche Taycan.

Στις 21 Μαΐου 2026, το 26ο Τμήμα του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Στουτγάρδης απέρριψε την αγωγή. Έπειτα από την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο δήλωσε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις ότι η μπαταρία μίας Porsche Taycan ήταν η αιτία της φωτιάς, και δικαίωσε την Porsche και το VW Group. Ωστόσο η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε «ανοίξει» το 2023, ενώ ακολούθησε και δεύτερη αγωγή σε δικαστήριο στο Μπράουνσβαϊγκ. Μάλιστα έγινε και προσπάθεια να βρεθεί εξωδικαστική λύση, η οποία εν τέλει δεν ευοδώθηκε.

Σημειώνεται ότι οι ενάγοντες κατηγορούν τη VW ότι συν τοις άλλοις απέτυχε να τους ενημερώσει για τους κινδύνους που ενέχει η μεταφορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων με πλοίο, αλλά και για τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν.

Η Porsche κέρδισε την υπόθεση στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Στουτγάρδης και πρωτόδικα αποφασίστηκε ότι δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημιώσεις στον ιδιοκτήτη και στις ασφαλιστικές εταιρείες του Felicity Ace, ωστόσο μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική έκβαση αυτής της πολύκροτης δίκης.

