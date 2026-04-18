Toy Story 5: Woody εναντίον Buzz με φόντο την απειλή των tablets - Ο κόσμος των παιχνιδιών αλλάζει

Θα καταφέρουν ο Woody και ο Buzz Lightyear να σώσουν την παρέα τους από την εγκατάλειψη; Αυτό είναι το ερώτημα του «Toy Story 5», σύμφωνα με το υλικό που παρουσίασαν η Disney και η Pixar στο CinemaCon.

Στη νέα ταινία «η Bonnie (Σκάρλετ Σπίαρς) παρατάει τα παλιά της παιχνίδια για χάρη του Lilypad (Γκρέτα Λι), ενός tablet σε σχήμα βατράχου που την κρατά απασχολημένη για ώρες.

Αυτό θα μπορούσε να σημάνει το τέλος διαδρομής για τον Fork, τον Rex, τον Hamm, την Bo Peep και των άλλων ηρώων που κάποτε ενθουσίαζαν την Bonnie. Για να αντιμετωπίσουν την κυριαρχία της οθόνης, τα παιχνίδια ζητούν βοήθεια από τον Woody. Ο διάσημος καουμπόι επιστρέφει... λίγο πιο ταλαιπωρημένος και με εμφάνιση που θυμίζει ήρωα του Κλιντ Ίστγουντ. Η επιστροφή του όμως προκαλεί την ενόχληση του Buzz, με αποτέλεσμα οι δύο φίλοι να τσακώνονται για το ποιος είναι ο καταλληλότερος να σώσει την κατάσταση».

Ξανά στο «τιμόνι» Τομ Χανκς και Τιμ Άλεν

Όπως αναφέρει το Variety, ο κόσμος των παιχνιδιών έχει αλλάξει ριζικά από το 1995, όταν η πρώτη ταινία έκανε το ντεμπούτο της στις αίθουσες. Οι Τομ Χανκς και Τιμ 'Αλεν, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή του Λας Βέγκας για να παρουσιάσουν τη νέα ταινία, παραδέχτηκαν ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που το «Toy Story» γοήτευσε για πρώτη φορά το κοινό.

«Είδαμε ένα βίντεο από την εποχή που κάναμε την πρώτη ταινία και μοιάζουμε με τα εγγόνια μας» αστειεύτηκε ο 'Αλεν, ενώ ο Χανκς σημείωσε ότι βλέποντας τα πλάνα από τα παρασκήνια, ένιωσε σαν να «ήταν μαθητής γυμνασίου».

Οι δύο πρωταγωνιστές δανείζουν ξανά τις φωνές τους στους Woody και Buzz αντίστοιχα, ενώ το φωνητικό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζόαν Κιούζακ, Τόνι Χέιλ και Κόναν Ο' Μπράιαν.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο 'Αντριου Στάντον, ο δημιουργός των επιτυχιών «WALL-E» και «Ψάχνοντας τον Νέμο». Η ταινία αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, δεδομένου ότι το franchise έχει ήδη αποφέρει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης η Disney πρόβαλε επίσης πλάνα και teasers από το «The Devil Wears Prada 2», το «Avengers: Doomsday» και το live-action ριμέικ της «Moana».

Η ταινία «Toy Story 5» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Ιουνίου.

