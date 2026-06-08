Λάκης Γαβαλάς: «Θέλω να ερωτευτώ» – Η εξομολόγηση για τη ζωή στα 75

Για τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο έρωτας σε έναν άνθρωπο ηλικίας 75 ετών αναρωτήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς μιλώντας για την προσωπική του ζωή, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον εαυτό του μεσήλικα.

Ο σχεδιαστής έδωσε συνέντευξη την Κυριακή 7 Ιουνίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και εξήγησε πως αγαπάει και ερωτεύεται με έναν διαφορετικό τρόπο πλέον, ενώ ανέφερε πως δεν έχει τύχει ποτέ στη ζωή του να τα παρατήσει όλα για έναν άνθρωπο.

Όταν ρωτήθηκε τι ρόλο παίζει στη ζωή του ο έρωτας, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρόνων τι ρόλο μπορεί να παίξει; Ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη…. Γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα απολύτως. Και είμαι πολύ χαρούμενος που δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μια πούδρα, ένα σπρέι αναζωογονητικό και την κολόνια μου. Θέλω να ερωτευτώ. Με τον δικό μου τροπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα και φεύγω. Όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες, εμένα μου καλύπτει την αίσθηση το να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει… Σημειώστε από κάτω το νούμερο είναι…».

Όπως επισήμανε στη συνέχεια, έχει τόση πειθαρχία στη ζωή του που ποτέ δεν έφτασε στο σημείο να φέρνει τα πάνω κάτω για έναν έρωτα: «Δεν τα έχω παρατήσει όλα για έναν έρωτα στο παρελθόν. Γιατί δυστυχώς η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί ή με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω… Αλλά είμαι καλά», ανέφερε.

Πηγή: protothema.gr