Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| People

Λάκης Γαβαλάς: «Θέλω να ερωτευτώ» – Η εξομολόγηση για τη ζωή στα 75

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο σχεδιαστής μίλησε για την προσωπική του ζωή, την πειθαρχία που τον χαρακτήριζε πάντα και εξήγησε γιατί δεν τα παράτησε ποτέ όλα για έναν έρωτα

Για τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο έρωτας σε έναν άνθρωπο ηλικίας 75 ετών αναρωτήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς μιλώντας για την προσωπική του ζωή, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον εαυτό του μεσήλικα.

Ο σχεδιαστής έδωσε συνέντευξη την Κυριακή 7 Ιουνίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και εξήγησε πως αγαπάει και ερωτεύεται με έναν διαφορετικό τρόπο πλέον, ενώ ανέφερε πως δεν έχει τύχει ποτέ στη ζωή του να τα παρατήσει όλα για έναν άνθρωπο.

Όταν ρωτήθηκε τι ρόλο παίζει στη ζωή του ο έρωτας, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρόνων τι ρόλο μπορεί να παίξει; Ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη…. Γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα απολύτως. Και είμαι πολύ χαρούμενος που δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μια πούδρα, ένα σπρέι αναζωογονητικό και την κολόνια μου. Θέλω να ερωτευτώ. Με τον δικό μου τροπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα και φεύγω. Όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες, εμένα μου καλύπτει την αίσθηση το να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει… Σημειώστε από κάτω το νούμερο είναι…».

Όπως επισήμανε στη συνέχεια, έχει τόση πειθαρχία στη ζωή του που ποτέ δεν έφτασε στο σημείο να φέρνει τα πάνω κάτω για έναν έρωτα: «Δεν τα έχω παρατήσει όλα για έναν έρωτα στο παρελθόν. Γιατί δυστυχώς η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί ή με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω… Αλλά είμαι καλά», ανέφερε.

Πηγή: protothema.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα