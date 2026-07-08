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«Σοκ» για τον πρίγκιπα Χάρι: Έχασε τη δικαστική μάχη κατά της Daily Mail - «Ασυνάρτητη η απόφαση»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Credit: ΕΡΑ

Ολοκληρωτική ήττα για τον Δούκα του Σάσσεξ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου για την υπόθεση παράνομης συλλογής πληροφοριών – Ξεσπά κατά της απόφασης την ώρα που βρίσκεται σε βρετανικό έδαφος.

Σημαντική δικαστική ήττα υπέστη ο πρίγκιπας Χάρι, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει, μαζί με ακόμη έξι γνωστές προσωπικότητες, κατά της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers Limited, εκδότριας της εφημερίδας Daily Mail.

Ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν αποφάνθηκε ότι οι ενάγοντες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία. Η τελευταία κατηγορήθηκε πως χρησιμοποίησε ανορθόδοξες μεθόδους για την απόκτηση εμπιστευτικών στοιχείων. Μεταξύ αυτών τηλεφωνικές υποκλοπές και παράνομες παρακολουθήσεις.

Στην πολυσέλιδη απόφασή του, ο δικαστής ανέφερε ότι, παρά τις υποψίες που μπορεί να γεννούν ορισμένα δημοσιεύματα, δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα. Αντίθετα, επισήμανε ότι το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων θα μπορούσε να προέρχεται από νόμιμες πηγές, όπως φίλους, συνεργάτες ή εκπροσώπους των προσώπων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

Τι δήλωσε ο ίδιος

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος μαζί με άλλες διάσημες προσωπικότητες, έχασε χθες τη δίκη σε βάρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας της Daily Mail, χαρακτήρισε την απόφαση που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου «ασυνάρτητη» και «σοκαριστική».

«Προσήλθαμε ενώπιον αυτού του δικαστηρίου προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Όμως, δεν καταφέραμε ούτε το ένα ούτε το άλλο», επισημαίνει σε ένα δελτίο Τύπου ο γιος του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος επισκέπτεται αυτήν την περίοδο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χάρι κατηγορούσε την ταμπλόιντ για παράνομη συλλογή πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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