Queen: Όταν ο Μπομπ Γκέλντοφ είπε στον Φρέντι Μέρκιουρι «μην το παίξεις έξυπνος» πριν το ιστορικό Live Aid

Η εμφάνιση του Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury) με τους Queen στο Live Aid το 1985 θεωρείται συχνά η κορωνίδα της καριέρας ενός από τους μεγαλύτερους showmen που έχει δει ποτέ ο κόσμος.

Ωστόσο, πριν ανέβει στη σκηνή, χρειάστηκε να λάβει πολύ σαφείς οδηγίες από τον Μπομπ Γκέλντοφ (Bob Geldof), τον διοργανωτή του φεστιβάλ. «Μην προσπαθήσεις να το παίξεις έξυπνος», του είπε ο frontman των Boomtown Rats, σύμφωνα με τα μέλη των Queen, Ρότζερ Τέιλορ και Μπράιαν Μέι. «Παίξε απλώς τις επιτυχίες – έχεις 17 λεπτά».

Είκοσι χρόνια μετά το Live Aid, η ολιγόλεπτη εμφάνιση των Queen ψηφίστηκε ως η καλύτερη ροκ συναυλία στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του σύντομου σετ, ο Μέρκιουρι είχε 72.000 ανθρώπους να χειροκροτούν σαν ένα σώμα. Μιλώντας στο Radio Times, ο Τέιλορ, ο ντράμερ της μπάντας, είπε: «Κατά τη διάρκεια του Radio Ga Ga, φαινόταν πως ολόκληρο το στάδιο ήταν ενωμένο. Αλλά μετά κοίταξα κατά τη διάρκεια του We Are the Champions και το πλήθος έμοιαζε με ολόκληρο χωράφι σιταριού που κυματίζει».

Η εμφάνιση ίσως να μην είχε γίνει ποτέ, αν δεν ήταν η πειστική δύναμη του Μέι, του κιθαρίστα των Queen. «Δεν κάναμε περιοδεία ούτε παίζαμε, και φαινόταν τρελό αυτό το να έχεις 50 μπάντες στο ίδιο bill», είπε ο May. «Είπα στον Φρέντι: ‘Αν ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα μετά το Live Aid και δεν έχουμε παίξει, θα είμαστε πολύ λυπημένοι.’ Εκείνος είπε: ‘Άστο, θα το κάνουμε.’» Πρόσθεσε: «Ήταν μία από τις λίγες στιγμές στη ζωή κάποιου που ξέρεις ότι κάνεις κάτι για όλους τους σωστούς λόγους.»

Ο τραγουδιστής δεν ήταν ο μόνος που δεν είχε πειστεί αμέσως ότι οι Queen έπρεπε να παίξουν εκείνη την ημέρα. Έχει αναφερθεί προηγουμένως ότι και ο Γκέλντοφ ήταν διστακτικός.

Μιλώντας στο περιοδικό Mojo νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο παραγωγός Harvey Goldsmith είπε ότι εκείνος και ο Γκέλντοφ συνεργάζονταν για το πρόγραμμα. «Ως παραγωγός, καταλάβαινα πώς λειτουργούν τα slots και ποιος παίζει πότε. Επίσης, ασχολιόμουν με την τεχνική πλευρά: κάναμε δύο shows -στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφεια- και έπρεπε να τηρήσουμε αυστηρά το χρόνο λόγω του δορυφόρου.

Το σκέφτηκα και είπα ότι για το slot αργά το απόγευμα η τέλεια μπάντα θα ήταν οι Queen. Ο Μπομπ είπε: ‘Όχι, έχουν φτάσει στο απόγειό τους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να παίξουν!’ Του είπα, Μπομπ, πραγματικά νομίζω ότι θα είναι τέλειοι για να παίξουν σε αυτό το slot γύρω στις 5:30 ή 6 – γνωρίζοντας τον Φρέντι ήξερα ότι θα κάνουν πραγματικά μια σπουδαία εμφάνιση».

