Μπαίνει δυναμικά η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επιχειρείν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Από τα chatbots στις αλυσίδες εργασιών: η νέα γενιά αυτοματοποίησης στην Κύπρο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και στην Κύπρο, από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέχρι τη φιλοξενία και την υγεία. Σύγχρονα εργαλεία εξοικονομούν χρόνο, περιορίζουν λάθη και βοηθούν τις ομάδες να δουλεύουν καλύτερα. Το επόμενο βήμα είναι τα «έξυπνα» συστήματα-πράκτορες (agentic AI) που αναλαμβάνουν ολόκληρες διαδικασίες, με τον άνθρωπο να κρατά τον τελικό έλεγχο για ασφάλεια και διαφάνεια. Σε αυτή τη μετάβαση, το κράτος έχει καθοριστικό ρόλο: με σαφείς κανόνες, εκπα...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤεχνητή ΝοημοσύνηΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

