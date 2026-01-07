Γεράσιμος Γεννατάς: Προχθές ένιωσα ότι ένας άνθρωπος ήθελε να με σκοτώσει στον δρόμο

Ένα ιδιαίτερα τρομακτικό περιστατικό που βίωσε πρόσφατα στον δρόμο αποκάλυψε ο Γεράσιμος Γεννατάς, περιγράφοντας ότι ένιωσε πραγματικό φόβο για τη ζωή του, όταν ήρθε αντιμέτωπος με την επιθετική συμπεριφορά άλλου οδηγού.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Το ’χουμε» με τη Ναταλία Αργυράκη στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος τόσο στην απουσία του από την τηλεόραση τη φετινή σεζόν όσο και στο περιστατικό στο δρόμο πριν από λίγα 24ωρα. Όπως εξήγησε, η τηλεοπτική του απουσία δεν ήταν προσωπική επιλογή. «Ήθελα να δουλέψω, αλλά δεν τα κατάφερα. Προσπαθώ ακόμη να καταλάβω το γιατί», σημείωσε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την επικίνδυνη στιγμή που έζησε στο τιμόνι. «Ένας άνθρωπος κόρναρε διαρκώς χωρίς λόγο. Έκανα μια απλή χειρονομία αγανάκτησης, του τύπου “θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί”, και λίγο αργότερα τον είδα να έρχεται με τρομακτική ταχύτητα δίπλα μου. Τον έβλεπα από το φανάρι», ανέφερε.

Η στάση του άλλου οδηγού, όπως είπε, ξεπερνούσε κάθε όριο. «Ήταν ξεκάθαρα επικίνδυνος. Δεν μπορώ να περιγράψω τα λόγια του, αλλά η ενέργειά του ήταν σαν να μου έλεγε: “βγαίνω τώρα και μπορώ να σε σκοτώσω”», κατέληξε ο Γεράσιμος Γεννατάς, περιγράφοντας τον φόβο που ένιωσε εκείνη τη στιγμή.

Πηγή: protothema.gr