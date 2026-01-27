Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ ετοιμάζεται για ακόμη μία δημόσια εμφάνιση που επιβεβαιώνει τη σταδιακή της σύμπλευση με τον τραμπικό χώρο. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η ράπερ θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός νέου κυβερνητικού προγράμματος για ανηλίκους.

Το πάνελ της εκδήλωσης έχει έντονο πολιτικό και επικοινωνιακό βάρος. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται ο επιχειρηματίας Κέβιν Ο’Λίρι, γνωστός από το Shark Tank, καθώς και η ηθοποιός Σέριλ Χάινς, σύζυγος του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Παρεμβάσεις αναμένεται να κάνουν επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Τι είναι τα «Trump Accounts»

Αφορμή για τη σύνοδο είναι η προώθηση των λεγόμενων «Trump Accounts», ενός νέου τύπου επενδυτικού λογαριασμού που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Το μέτρο εντάχθηκε στη νομοθεσία πέρυσι, μέσω του One Big Beautiful Bill Act, και προβλέπει τη δημιουργία λογαριασμών με φορολογικά ευνοϊκούς όρους. Τα χρήματα θα μπορούν να αξιοποιηθούν μετά την ενηλικίωση και μόνο για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως σπουδές, αγορά πρώτης κατοικίας, ίδρυση επιχείρησης ή αποταμίευση για τη σύνταξη.

Η ίδια η Μινάζ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζοντάς το ως επένδυση στο μέλλον των παιδιών. Έκανε λόγο για τη σημασία της πρώιμης οικονομικής εκπαίδευσης και υποστήριξε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά μπορεί να καταλήξουν να καθοδηγούν τους ίδιους τους γονείς τους σε ζητήματα επενδύσεων.

The true meaning of paying it forward.



Early financial literacy & financial support for our children will give them a major head start in life.



In some cases, they will end up teaching their very own parents how to invest & what to invest in.



This makes me very happy. 🎀 https://t.co/s8jkp8O9lu — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 24, 2026

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, κάθε παιδί που θα γεννηθεί κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ θα λαμβάνει 1.000 δολάρια ως αρχικό κεφάλαιο, μέσω φορολογικής πίστωσης. Η εγγραφή στο πρόγραμμα δεν θα γίνεται αυτόματα και θα απαιτείται σχετική αίτηση από τους γονείς. Παράλληλα, οι Μάικλ και Σούζαν Ντελ έχουν ανακοινώσει δωρεά ύψους 6,25 δισ. δολαρίων, η οποία θα κατευθυνθεί σε παιδιά κάτω των 10 ετών, με κριτήρια εισοδήματος και γεωγραφικής περιοχής.

Η κυβέρνηση επενδύει επικοινωνιακά στο εγχείρημα, παρουσιάζοντάς το ως μέτρο με ευρύτερη απήχηση, την ώρα που εντείνονται οι κοινωνικές πιέσεις στις ΗΠΑ: η κρίση ακρίβειας, η σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά αστυνομικής βίας. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ακόμη και διαφημιστική προβολή του προγράμματος στο Super Bowl.

Για τη Νίκι Μινάζ, η παρουσία στη σύνοδο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που σηματοδοτούν τη δημόσια πολιτική της μετατόπιση. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε εμφανιστεί αιφνιδιαστικά στο AmericaFest της Turning Point USA, σε μια εκδήλωση που συνδέεται άμεσα με τον σκληρό πυρήνα του κινήματος MAGA.

