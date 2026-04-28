Υποχρεωτικό μικροτσίπ και καταχώριση σε βάση δεδομένων σκύλων και γάτων - Τι αλλάζει στην ΕΕ

Με 558 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 52 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική έγκριση στα πρώτα ενιαία πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ για την εκτροφή, τη στέγαση, την ιχνηλασιμότητα, την εισαγωγή και τη μεταχείριση γάτων και σκύλων.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο που πρέπει να τον εγκρίνει επισήμως προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, θεσπίζει την υποχρέωση όλοι οι σκύλοι και οι γάτες που βρίσκονται στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκουν σε ιδιώτες, να φέρουν μικροτσίπ και να καταγράφονται σε διαλειτουργικές εθνικές βάσεις δεδομένων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι πωλητές, οι εκτροφείς και τα καταφύγια θα έχουν περιθώριο τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για να προσαρμοστούν στα νέα πρότυπα.

Προστίθεται πως για ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων που δεν πωλούν ζώα τα νέα μέτρα θα καταστούν υποχρεωτικά μετά από 10 έτη για τους σκύλους και μετά από 15 έτη για τις γάτες.

Επίσης, θα απαγορεύεται η εκτροφή σκύλων ή γατών με στόχο την ανάπτυξη υπερβολικών ή ακραίων χαρακτηριστικών που συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Επιπλέον, απαγορεύεται η αναπαραγωγή μεταξύ άμεσων συγγενών (γονέων–απογόνων, παππούδων–εγγονών, αδελφών και ετεροθαλών αδελφών).

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης την απαγόρευση ακρωτηριασμών σκύλων και γατών για λόγους επίδειξης ή συμμετοχής σε εκθέσεις και διαγωνισμούς.

Απαγορεύονται ακόμη η μόνιμη πρόσδεση ζώων, καθώς και η χρήση περιλαίμιων με αιχμές ή σύσφιξης χωρίς μηχανισμούς ασφαλείας.

Οι σκύλοι και οι γάτες που εισάγονται από τρίτες χώρες προς πώληση πρέπει να φέρουν μικροτσίπ πριν την είσοδο στην ΕΕ και να καταγράφονται σε εθνική βάση δεδομένων.

Οι ιδιοκτήτες που εισέρχονται στην ΕΕ υποχρεούνται να δηλώνουν τα ζώα τους (με μικροτσίπ) τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την άφιξη, εκτός αν είναι ήδη καταγεγραμμένα σε βάση δεδομένων κράτους μέλους.

«Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πραγματικής τάξης στο εμπόριο σκύλων και γατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμά μας είναι σαφές: ένα κατοικίδιο είναι μέλος οικογένειας, και όχι αντικείμενο ή παιχνίδι», ανέφερε η εισηγήτρια και πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Veronika Vrecionová.

«Επιτέλους, θεσπίζουμε αυστηρότερους κανόνες για την εκτροφή και την ιχνηλασιμότητα που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε όσους βλέπουν τα ζώα ως μέσο γρήγορου κέρδους», πρόσθεσε.

«Ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για τους έντιμους εκτροφείς στην ΕΕ», κατέληξε.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, περίπου το 44% των πολιτών της ΕΕ έχουν κατοικίδιο ζώο, ενώ το 74% πιστεύουν ότι η προστασία και η ευζωία τους πρέπει να ενισχυθούν.

Επιπλέον, το εμπόριο σκύλων και γατών έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ ετησίως.

Η έρευνα αναφέρει πως περίπου το 60% των ιδιοκτητών αγοράζουν τους σκύλους ή τις γάτες τους μέσω διαδικτύου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ