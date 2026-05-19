Γνωρίστε τον Goofy - ένα νεαρό σκυλάκι που ψάχνει το παντοτινό του σπίτι

Ο Goofy είναι ένα πανέμορφο ημίαιμο Γερμανικό Ποιμενικό με εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης 10/03/2025.

Βρίσκεται κοντά μας από τις 10/03/2026 και περιμένει υπομονετικά κάποιον να του δώσει μια ευκαιρία.

Είναι φιλικός με ανθρώπους και τα πηγαίνει πολύ καλά με θηλυκά σκυλιά. Θα μπορούσε επίσης να ζήσει με έναν πολύ ήρεμο αρσενικό σκύλο που σέβεται τον χώρο και την ενέργειά του.

Ο Goofy είναι ακόμη πολύ νέος, γεμάτος δυνατότητες και έτοιμος να γίνει ένας υπέροχος σύντροφος για τη σωστή οικογένεια.

Βοηθήστε τον να αφήσει πίσω του τη ζωή στο καταφύγιο και να γνωρίσει επιτέλους την αγάπη που αξίζει.

Γνωρίζεις για το Simba Animal Aid Cyprus;

Το Simba Animal Aid Cyprus είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη διάσωση, περίθαλψη, αποκατάσταση και επανένταξη αδέσποτων και κακοποιημένων ζώων, προσφέροντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή γεμάτη αγάπη και ασφάλεια. Με βασικές αξίες τη συμπόνια, την αφοσίωση και τον σεβασμό προς τα ζώα, η ομάδα του Simba εργάζεται καθημερινά για να βρει στα σκυλάκια που φιλοξενεί το παντοτινό τους σπίτι, ενώ παράλληλα προωθεί την υπεύθυνη υιοθεσία, τη φιλοξενία και την ενημέρωση του κοινού για την ευημερία των ζώων. Κάθε υιοθεσία, εθελοντική προσφορά ή δωρεά συμβάλλει ουσιαστικά στο έργο τους και δίνει ελπίδα σε ζώα που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

 

Παλαιομέτοχο, Λευκωσία

 +357 99 657631simbaanimalaid@gmail.com

 

https://www.simbaanimalaidcyprus.org/

Facebook & Instagram: SimBA Animal Aid Cyprus

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

