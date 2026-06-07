Φιλοζωικές κατά Αστυνομίας: Καταγγέλλουν επιθέσεις, αναστέλλουν τις στειρώσεις και προειδοποιούν για έκρηξη αδέσποτων

Σε επ' αόριστον αναστολή όλων των νέων προγραμμάτων TNR (Trap-Neuter-Return) για τη διαχείριση των αδέσποτων γατιών προχωρούν η Ομοσπονδία Φιλοζωικών Οργανώσεων Κύπρου και οι φιλοζωικές οργανώσεις του νησιού, καταγγέλλοντας ότι εθελοντές δέχονται απειλές, επιθέσεις και καταγγελίες, ενώ αντί να προστατεύονται καταλήγουν αντιμέτωποι με αστυνομικές διαδικασίες.

Σε ανακοίνωσή τους, οι οργανώσεις κάνουν λόγο για ένα «αναγκαστικό μέτρο» που λαμβάνεται με στόχο την προστασία των εθελοντών, εκφράζοντας παράλληλα έντονη απογοήτευση και αγανάκτηση για τη στάση που, όπως υποστηρίζουν, τηρούν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για μήνες εθελοντές που αναλάμβαναν τη σύλληψη και μεταφορά αδέσποτων γατιών για στείρωση δέχονταν καταγγελίες, απειλές, λεκτικές επιθέσεις αλλά και περιστατικά σωματικής βίας. Όπως αναφέρουν, οι περισσότεροι από αυτούς κάλυπταν οι ίδιοι τα έξοδα των στειρώσεων, χωρίς κρατική στήριξη, συμβάλλοντας στη διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αντί οι εθελοντές να τυγχάνουν προστασίας για το έργο που επιτελούν, πολλές φορές οδηγούνταν σε αστυνομικά τμήματα, γεγονός που, όπως σημειώνουν, καθιστά αδύνατη τη συνέχιση των προγραμμάτων υπό τις υφιστάμενες συνθήκες.

Προειδοποιούν μάλιστα ότι οι συνέπειες της απόφασης θα γίνουν σύντομα αισθητές, καθώς οι στειρώσεις θα σταματήσουν, οι γεννήσεις αδέσποτων γατιών θα αυξηθούν και οι τοπικές αρχές θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση. Παράλληλα, τονίζουν ότι τα ίδια τα ζώα θα είναι τα πρώτα που θα υποστούν τις επιπτώσεις.

Οι οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι η μέθοδος TNR θεωρείται διεθνώς η μοναδική επιστημονικά αναγνωρισμένη και ανθρωπιστική πρακτική για τον έλεγχο των πληθυσμών αδέσποτων γατιών, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή της δεν θα επιλύσει το πρόβλημα αλλά θα οδηγήσει σε περαιτέρω διόγκωσή του.

Στην ανακοίνωση αφήνονται επίσης σαφείς αιχμές προς τις αρμόδιες αρχές, με τις φιλοζωικές οργανώσεις να αναφέρουν ότι όταν η κατάσταση καταστεί ανεξέλεγκτη, θα είναι ξεκάθαρο πώς και γιατί οδηγήθηκαν τα πράγματα σε αυτό το σημείο.

Τέλος, δηλώνουν ότι η επανέναρξη των προγραμμάτων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι αρμόδιες αρχές θα τους παραχωρήσουν επίσημη γραπτή εξουσιοδότηση για ενέργειες που, όπως υποστηρίζουν, πραγματοποιούσαν επί χρόνια με τη γνώση των κρατικών υπηρεσιών, καλύπτοντας κενά και αδυναμίες του συστήματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Οι οργανώσεις καταλήγουν σημειώνοντας ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί και ότι η συνέχιση της εθελοντικής τους δράσης προϋποθέτει πλέον συγκεκριμένες εγγυήσεις προστασίας και στήριξης.