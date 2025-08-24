Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους

Ένα επαναστατικό εμβόλιο κατά του καρκίνου, που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Yale, προσφέρει νέα ελπίδα για την αντιμετώπιση του οστεοσάρκωμα, ενός επιθετικού τύπου καρκίνου των οστών που εμφανίζεται συχνά στους σκύλους και σκοτώνει πάνω από το 65% όσων το εμφανίζουν. Το εμβόλιο, παρότι βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, έχει ήδη σώσει περισσότερους από 300 σκύλους, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Hunter, ένας Golden Retriever που εργαζόταν σε αποστολές διάσωσης σε φυσικές καταστροφές. Μετά τη διάγνωση οστεοσάρκωμα στο μπροστινό αριστερό του πόδι, υπεβλήθη σε θεραπεία με το νέο εμβόλιο. Αν και χρειάστηκε ακρωτηριασμός του άκρου, ο καρκίνος εξαλείφθηκε πλήρως.

Το εμβόλιο είναι προϊόν έρευνας του καθηγητή Mark Mamula, ειδικού στη ρευματολογία στην Ιατρική Σχολή του Yale. «Οι σκύλοι, όπως και οι άνθρωποι, αναπτύσσουν καρκίνους αυθόρμητα. Οι όγκοι μεγαλώνουν, κάνουν μεταστάσεις και μεταλλάσσονται με παρόμοιο τρόπο», εξηγεί ο Mamula, που εμπνεύστηκε την έρευνα μετά τον θάνατο του ίδιου του σκύλου του από μη χειρουργήσιμο καρκίνο πριν από 11 χρόνια.

Βάση η ανοσοθεραπεία

Η θεραπεία βασίζεται σε ανοσοθεραπεία, και έχει σχεδιαστεί ώστε να «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα του ζώου να εντοπίζει και να καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα. Οι κλινικές δοκιμές ξεκίνησαν το 2016, αρχικά σε ποντίκια, και αργότερα σε σκύλους σε 10 κέντρα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά: η θεραπεία ενισχύει την επιβίωση των σκύλων στους 12 μήνες κατά 35% έως και 60%, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μειώνει το μέγεθος των όγκων.

Σύμφωνα με την επιστημονική δημοσίευση που αξιολογήθηκε από ανεξάρτητους ειδικούς, το εμβόλιο παράγει αντισώματα που στοχεύουν τους όγκους και διακόπτουν τις μοριακές διεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη του καρκίνου.

Αυτή τη στιγμή, η θεραπεία αξιολογείται από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση φαρμάκων και θεραπειών για τα ζώα. Εάν εγκριθεί, θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου στα κατοικίδια, παρέχοντας ελπίδα και ανακούφιση σε εκατομμύρια οικογένειες που μοιράζονται τη ζωή τους με τετράποδους συντρόφους.

Η πρόοδος αυτή δεν αφορά μόνο την κτηνιατρική. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, οι ομοιότητες μεταξύ του καρκίνου σε σκύλους και ανθρώπους είναι πολλές — και αυτό το εμβόλιο ίσως ανοίγει δρόμους και για μελλοντικές θεραπείες στον άνθρωπο.

