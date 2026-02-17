Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ο Μάιλο ο σκύλος που κινητοποιήσε την Λάρνακα μετά από έξι μήνες, εντοπίστηκε στη Λευκωσία

Όπως επισημαίνεται και από εθελοντές, το microchip μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια οριστική απώλεια και σε μια επιστροφή με αίσιο τέλος.

Απίστευτα τυχερός στάθηκε ο Μάιλο, ο σκύλος που είχε χαθεί πριν από έξι μήνες από την περιοχή Κίτι στη Λάρνακα. Ο γλυκός σκύλος βρέθηκε τελικά στη Λευκωσία, βάζοντας τέλος σε μια πολύμηνη αγωνία για τους ιδιοκτήτες του.

Σύμφωνα με ανάρτηση της εθελόντριας και διασώστριας σκύλων Κυβέλλη Ελίσιουμ, ο Μάιλο εντοπίστηκε στη Λευκωσία να βρίσκεται στη «κατοχή» άλλου προσώπου και να φορά κολάρο που δεν του ανήκε. Γυναίκα που τον βρήκε τον μετέφερε σε κτηνιατρείο, όπου έγινε έλεγχος microchip.

Ο έλεγχος αποδείχθηκε καθοριστικός. Το microchip οδήγησε άμεσα στον εντοπισμό των πραγματικών ιδιοκτητών και στο τηλεφώνημα που περίμεναν εδώ και μήνες. Έτσι, έξι μήνες μετά την εξαφάνισή του, ο Μάιλο επέστρεψε στο σπίτι του.

Η υπόθεση, που είχε συγκινήσει και κινητοποιήσει μικρούς και μεγάλους στο Κίτι, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της σήμανσης και της σωστής καταγραφής των ζώων συντροφιάς. Όπως επισημαίνεται και από εθελοντές, το microchip μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια οριστική απώλεια και σε μια επιστροφή με αίσιο τέλος.

