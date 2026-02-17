Καταγγελία ΕΣΚ για μη αναγνώριση της δημοσιογραφικής ταυτότητας στην Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε.

Την έντονη αντίδρασή της για τη μη αναγνώριση της δημοσιογραφικής ταυτότητας της Ένωσης Συντακτών Κύπρου στη διαδικασία διαπίστευσης για τις δραστηριότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. εκφράζει το Διοικητικό της Συμβούλιο, κάνοντας λόγο για σκανδαλώδη υποβάθμιση που εκθέτει τη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΣΚ αναφέρει ότι έχει ήδη αποστείλει δύο επιστολές προς την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα χωρίς ουσιαστική απάντηση, ενώ το ζήτημα τέθηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με γραπτή παρέμβαση της Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η οποία ζητεί ρητή αναγνώριση της δημοσιογραφικής ταυτότητας της ΕΣΚ σε όλες τις διαδικασίες διαπίστευσης, υπογραμμίζοντας ότι αποκλεισμοί αυτού του τύπου δεν είναι ούτε λογικοί ούτε αποδεκτοί στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ε.Ε.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση:

Σκανδαλώδης υποβάθμιση της ταυτότητας της ΕΣΚ από την κυπριακή προεδρία της Ε.Ε.

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., προκειμένου να διαπιστεύσει Κύπριους δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες της απαιτεί δημοσιογραφική ταυτότητα που εκδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στα σχετικά έντυπα της Κυπριακής Προεδρίας δεν γίνεται καμία αναφορά στη δημοσιογραφική ταυτότητα της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Και όμως οι δύο ταυτότητες έχουν την ίδια ισχύ και αναγνώριση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε όλες τις άλλες συναφείς αναφορές τμημάτων και υπηρεσιών του Δημοσίου, όποτε απευθύνονται προσκλήσεις για συμμετοχή σε αποστολές, σχέδια επιδοτήσεων κλπ. οι δύο ταυτότητες παρατίθενται ως όρος μαζί και διαζευκτικά, δηλαδή δημοσιογραφική ταυτότητα ΓΤΠ ή δημοσιογραφική ταυτότητα ΕΣΚ. Πχ αυτό ισχύει για το Σχέδιο Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Έντυπου Τύπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου κατάγγειλε τη σκανδαλώδη υποβάθμιση και στην ουσία αποαναγνώριση της δημοσιογραφικής ταυτότητας της οργάνωσης με δύο επιστολές του προς την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά στις 13 και τις 27 Ιανουαρίου 2026. Αντί απάντησης επί της ουσίας του όλου θέματος, λάβαμε επιστολή από τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας στις 9 Φεβρουαρίου 2026 με την οποία η οργάνωσή μας παραπέμπεται στο αρμόδιο για θέματα Τύπου Υπουργείο Εσωτερικών. Γίνεται μάλιστα συναφής επίκληση στον περί Τύπου Νόμο του 1989. Αυτή η μη απάντηση συνιστά υπεκφυγή από την ουσία της καταγγελίας μας.

Με την ταυτότητα της ΕΣΚ αναγνωριζόμαστε και διαπιστευόμαστε ως δημοσιογράφοι σε όλη την υφήλιο και δεν μπορούμε να αναγνωριστούμε και να διαπιστευτούμε στην ίδια μας την πατρίδα; Όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι που ζήτησαν διαπίστευση για να παρακολουθήσουν δραστηριότητες της Κυπριακής Προεδρίας την έλαβαν με βάση τις δημοσιογραφικές ταυτότητες των Ενώσεων των χωρών τους. Εμείς γιατί δεν δικαιούμαστε την ίδια μεταχείριση και πρέπει να σπεύδουμε να εκδώσουμε ταυτότητες του ΓΤΠ για να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας;

Το Δ.Σ. της ΕΣΚ, ως όφειλε ενημέρωσε επί τούτου την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων στην οποία ανήκει η οργάνωσή μας. Ακολούθησε σχετικό γραπτό διάβημα προς τις κυπριακές Αρχές από τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (EFJ) Ricardo Gutiérrez στις 12 Φεβρουαρίου 2026 το οποίο και παραμένει ακόμα αναπάντητο. Ο ΓΓ της ΕΟΔ απευθυνόμενος στην Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, ανάμεσα σε άλλα, σημειώνει:

«Όταν μια επίσημη διαδικασία απαιτεί την προσκόμιση δημοσιογραφικής ταυτότητας ως δικαιολογητικό, δεν είναι ούτε λογικό ούτε αποδεκτό να αποκλειστεί μια ταυτότητα που είναι ταυτόχρονα επαγγελματική και διεθνώς αναγνωρισμένη, όπως αυτή της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Η ταυτότητα της ΕΣΚ είναι το πιστοποιητικό μέσω του οποίου οι Κύπριοι δημοσιογράφοι λαμβάνουν αναγνώριση και διαπίστευση σε πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμούς παγκοσμίως. Δεν πρέπει να αγνοείται στη χώρα του δημοσιογράφου και σίγουρα όχι στο πλαίσιο της Προεδρίας της ΕΕ.

Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι η Κύπρος αποτελεί μια ατυχή εξαίρεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ όπου το κράτος, μέσω δημόσιας υπηρεσίας, εκδίδει δημοσιογραφικές ταυτότητες σε δημοσιογράφους. Αυτή η πρακτική, κληρονομιά παλαιότερων, πιο περιοριστικών εποχών, έρχεται σε αντίθεση με το επικρατούν ευρωπαϊκό μοντέλο, στο οποίο οι ανεξάρτητες δημοσιογραφικές ενώσεις και οι επαγγελματικές ενώσεις είναι υπεύθυνες για την έκδοση δημοσιογραφικών ταυτοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας:

Να αναγνωρίζει ρητά την δημοσιογραφική ταυτότητα της Ένωσης Συντακτών Κύπρου σε όλα τα έγγραφα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαπίστευση των μέσων ενημέρωσης για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ.

Να διασφαλίζει ότι κανένας Κύπριος ή ξένος δημοσιογράφος που κατέχει δημοσιογραφική ταυτότητα της ΕΣΚ δεν θα τεθεί σε μειονεκτική θέση ή δεν θα αποκλειστεί από τη διαπίστευση με το σκεπτικό ότι δεν κατέχει δημοσιογραφική ταυτότητα που έχει εκδοθεί από το κράτος».

Το Δ.Σ. της ΕΣΚ συναφώς υπενθυμίζει ότι η κυπριακή κυβέρνηση υπέγραψε στις 13 Απριλίου 2016 τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης 2016/4 για την προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, η οποία αναφέρει (Άρθρο 14) ότι «Οι δημοσιογραφικές ή συνδικαλιστικές ταυτότητες, οι σχετικές πιστοποιήσεις και τα δημοσιογραφικά διακριτικά θα πρέπει να γίνονται δεκτά από τις κρατικές αρχές ως δημοσιογραφικά διαπιστευτήρια».

Αναμένουμε διορθωτικές κινήσεις εκ μέρους των αρμοδίων αρχών το ταχύτερο δυνατό. Η όλη κατάσταση πραγμάτων μάς εκθέτει πανευρωπαϊκά και όχι μόνο.

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Συντακτών Κύπρου