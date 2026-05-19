Ούτε μια ώρα στη φυλακή ο γιος του ιδρυτή της Mango – Ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, πλήρωσε εγγύηση 1.000.000 ευρώ

Ο δικαστής του Μαρτορέλ, που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του πρωτότοκου γιου του, Τζόναθαν Άντικ, κρίνοντάς τον ύποπτο για ανθρωποκτονία. Παράλληλα, όρισε δυνατότητα αποφυλάκισης με την καταβολή εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελίας και επέβαλε επιπλέον περιοριστικούς όρους στον Τζόναθαν Άντικ, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική εβδομαδιαία παρουσία στο δικαστήριο, η αφαίρεση του διαβατηρίου του και η απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία. Η υπεράσπισή του ολοκλήρωσε άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για την πληρωμή της εγγύησης, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην κατοικία του, έπειτα από μακρά περίοδο φημών και σεναρίων σχετικά με το αν οι Αρχές θα τον καλούσαν μόνο για κατάθεση ή θα προχωρούσαν τελικά στη σύλληψή του. Η οικογένεια Άντικ υποστήριξε δημόσια ότι ο Τζόναθαν συνεργάζεται πλήρως με τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές, τονίζοντας παράλληλα πως πρέπει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας.

Σε δηλώσεις τους, εκπρόσωποι της οικογένειας ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τον ενοχοποιούν και εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι η αθωότητά του θα αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Pais, οι αστυνομικές Αρχές είχαν θέσει τον Τζόναθαν Άντικ στο μικροσκόπιο ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς εντόπισαν αντιφάσεις στις δύο καταθέσεις που έδωσε σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του πατέρα του. Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του από τα κεντρικά γραφεία της Mango, οι αστυνομικοί ζήτησαν να παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο, κάτι που έκανε χωρίς αντίρρηση.

Ο Ισάκ Άντικ έχασε τη ζωή του σε ηλικία 71 ετών κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή της Μοντσεράτ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, μαζί του βρισκόταν μόνο ο μεγαλύτερος γιος του. Ο επιχειρηματίας φέρεται να έπεσε από ύψος μεγαλύτερο των 100 μέτρων. Αν και αρχικά οι Αρχές αντιμετώπισαν τον θάνατό του ως δυστύχημα, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του Τζόναθαν φαίνεται πως οδήγησαν στην επανεξέταση της υπόθεσης και στην έναρξη νέας έρευνας.

Οι έρευνες έδειξαν επίσης ότι η σχέση πατέρα και γιου περνούσε συχνά κρίσεις, κυρίως λόγω της διοίκησης της Mango. Ο Ισάκ Άντικ είχε παραδώσει τη διοίκηση της εταιρείας στον γιο του το 2014, αλλά επέστρεψε έναν χρόνο αργότερα για να αναλάβει ξανά τον έλεγχο, κάτι που επηρέασε αρνητικά τη σχέση τους.

Μετά τον θάνατο του επιχειρηματία ξέσπασε και διαμάχη για την τεράστια περιουσία του. Στη διαθήκη του, που είχε υπογράψει το 2023, προέβλεπε ίση μοιρασιά της περιουσίας στα τρία παιδιά του, ενώ άφηνε και συγκεκριμένα ποσά σε άλλα πρόσωπα. Στη σύντροφό του είχε αφήσει πέντε εκατομμύρια ευρώ, όμως εκείνη ζήτησε πολύ περισσότερα, περίπου 70 εκατομμύρια. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησαν σε αποζημίωση περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ.

