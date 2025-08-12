Ακτιβίστρια στο Μαρόκο συνελήφθη γιατί έγραψε «ο Αλλάχ είναι λεσβία» στο μπλουζάκι της - Την απειλούν με λιθοβολισμό

Στη σύλληψη της ακτιβίστριας Ιμπντισάμ Λαχγκάρ προχώρησαν οι αρχές του Μαρόκο αφού εκείνη δημοσίευσε μια φωτογραφία με προσβλητική αναφορά στον Αλάχ.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Λαχγκάρ στο Χ, στο μπλουζάκι που φορούσε αναγραφόταν η φράση «ο Αλλάχ είναι λεσβία».

Η Εισαγγελία του Πρωτοδικείου της Ραμπάτ ανακοίνωσε ότι η ακτιβίστρια τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση την Κυριακή με την ίδια να δηλώνει ότι δέχθηκε απειλές μέχρι και για λιθοβολισμό.

Η Λαχγκάρ συνόδευσε την ανάρτησή της με το σχόλιο «στο Μαρόκο, κυκλοφορώ με μπλουζάκια που φέρουν μηνύματα κατά των θρησκειών, του Ισλάμ κ.λπ. Μας κουράζετε με την υποκρισία σας, τις κατηγορίες σας. Ναι, το Ισλάμ, όπως κάθε θρησκευτική ιδεολογία, είναι ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ. ΦΑΛΛΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΣΟΓΥΝΙΚΟ».

Η Λαχγκάρ έχει οργανώσει μια σειρά διαδηλώσεων στο Μαρόκο για τα δικαιώματα των γυναικών, τα LGBTQ+ ζητήματα και κατά της ανδρικής βίας ενώ έχει ιδρύσει το Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI), που αγωνίζεται, μεταξύ άλλων, για το δικαίωμα στην άμβλωση και ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στο Facebook, μετά τις 31 Ιουλίου οπότε και δημοσίευσε την επίμαχη φωτογραφία, έγινε αποδέκτης «κυβερνοεκφοβισμού, χιλιάδων απειλών βιασμού, θανάτου και εκκλήσεων για λιντσάρισμα και λιθοβολισμό».

Σε ένα από τα μηνύματα που δημοσίευσε η ακτιβίστρια αναφέρονται τα εξής: «Η χώρα μας κινδυνεύει. Αυτή η γυναίκα που ονομάζεται Ibtissem Lachgar είναι επί του παρόντος ελεύθερη. Γεννήθηκε στη Ραμπάτ και ζει στο Μαρόκο. Είναι φεμινίστρια ακτιβίστρια, αντιβασιλέας, υπέρμαχος του κοσμικού κράτους και ανοιχτά ισλαμοφοβική. Η ελευθερία της είναι προσβολή για όλους τους Μαροκινούς. Μόνη της είναι προσβολή για όλους τους μάρτυρες, τους προγόνους μας που πολέμησαν με υπερηφάνεια στο μονοπάτι του Αλλάχ για να κάνουν αυτή τη χώρα αυτό που είναι σήμερα. Οι αρχές δεν την έχουν ακόμα συλλάβει, και αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει να αφήσουμε μια τέτοια πράξη ατιμώρητη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό για τους Μαροκινούς από τον Αλλάχ, από τον Ισλαμισμό. Η θέση αυτής της γυναίκας είναι πίσω από τα σίδερα».

Νόμος που ψηφίστηκε το 2002 ορίζει ότι εκφράσεις που θεωρούνται επικριτικές για «το Ισλάμ, το θεσμό της μοναρχίας ή την εδαφική ακεραιότητα» δεν επιτρέπονται και μπορεί να τιμωρηθούν με φυλάκιση. Όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη, «όποιος προτρέπει σε πράξεις που αποσκοπούν να κλονίσουν την πίστη ενός μουσουλμάνου ή να τον προσηλυτίσουν σε άλλη θρησκεία» τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις έως έξι μήνες και πρόστιμο από 115 έως 575 MAD (έως 55 ευρώ).

Protothema.gr