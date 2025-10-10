Την Κυριακή στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ – Έλαβε επίσημη πρόταση να μιλήσει στην Κνέσετ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα βρεθεί στη Μέση Ανατολή<την Κυριακή στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει μάλιστα συμφώνησε να μιλήσει στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ και θα το πράξει εάν του ζητηθεί από τους αξιωματούχους εκεί.

«Μου ζήτησαν να μιλήσω στο Κνέσετ και… συμφώνησα να το κάνω, εάν το επιθυμούν», είπε ο Τραμπ.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, προσκάλεσε επίσημα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μιλήσει στους Ισραηλινούς βουλευτές κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ταξιδιού του στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα.

Στην ανάρτησή του, αποκαλεί τον Τραμπ «πρόεδρο της Ειρήνης».

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα», γράφει στην επιστολή. «Η ηγεσία, το θάρρος, η επιμονή και το όραμά σας οδήγησαν όχι μόνο σε μια συμφωνία που εξασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που απήγαγε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αλλά και σε μια άνευ προηγουμένου περιφερειακή συμφωνία που έγινε αποδεκτή από σχεδόν όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής».

Η επιστολή συνεχίζει με επαίνους για μια σειρά από άλλες ενέργειες του Τραμπ σχετικά με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, από το 2017 έως το 2021, όπως η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ και η μεσολάβηση για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, μια σειρά συμφωνιών εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών.

«Ο λαός του Ισραήλ σας θεωρεί τον μεγαλύτερο φίλο και σύμμαχο του εβραϊκού έθνους στη σύγχρονη ιστορία», γράφει ο βουλευτής του Λικούντ. «Είναι λοιπόν μεγάλη μου τιμή και προνόμιο να σας προσκαλέσω επίσημα να απευθύνετε επίσημη ομιλία προς τον λαό ενώπιον της Κνέσετ».

Πηγή: Times of Israel / ertnews.gr