Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός θωρακίζει την ψυχική υγεία μέσα από στοχευμένα προγράμματα στήριξης

Σε μια εποχή όπου οι κοινωνίες δοκιμάζονται από αλλεπάλληλες ανθρωπιστικές κρίσεις, η 10η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, αποτελεί υπενθύμιση ότι η ψυχική υγεία και η ανθεκτικότητα παραμένουν θεμελιώδεις ανάγκες επιβίωσης για τον άνθρωπο.

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.), με παρουσία που ξεπερνά τις επτά δεκαετίες, υπηρετεί πιστά τις αρχές του Ανθρωπισμού, της Αμεροληψίας και της Ουδετερότητας, αναγνωρίζει διαχρονικά και αποδίδει την απαραίτητη σημασία για τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας ως βασικού πυλώνα ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μέσα από στοχευμένα προγράμματα, ο Κ.Ε.Σ. παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, ενισχύοντας την ελπίδα και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων. Τα προγράμματα «ΣΤΗΡΙΞΗ» και «ΥΠΑΤΙΑ» αποτελούν δύο βασικές δομές θωράκισης της ψυχικής υγείας.

«ΣΤΗΡΙΞΗ» – Δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει δυσκολίες

Ο Κ.Ε.Σ. υλοποιεί το πρόγραμμα «ΣΤΗΡΙΞΗ», το οποίο λειτουργεί στους Κλάδους Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου. Πρόκειται για μια σημαντική δράση που προσφέρει δωρεάν ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες σε άτομα που βιώνουν άγχος, συναισθηματικές δυσκολίες, μοναξιά ή κρίσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει σε κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να μιλήσει ανοιχτά, να λάβει καθοδήγηση από ειδικούς και να ανακτήσει την ψυχική του ισορροπία. Η πρόσβαση είναι εντελώς δωρεάν και ανοιχτή σε όλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας ή κοινωνικής κατάστασης. Οι συνεδρίες διεξάγονται από πιστοποιημένους ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, με πλήρη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και προσβάσιμη σε όλες/ους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω της ιστοσελίδας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ή στα τηλέφωνα των Κλάδων, για να κλείσουν ραντεβού και να λάβουν σχετική ενημέρωση.

«ΥΠΑΤΙΑ» – Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες για γυναίκες αιτήτριες ασύλου στο Κέντρο Πουρνάρα

Το πρόγραμμα «ΥΠΑΤΙΑ» εφαρμόζεται από την υπηρεσία ψυχοκοινωνικής στήριξης του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και απευθύνεται σε γυναίκες αιτήτριες ασύλου που διαμένουν στο Κέντρο Φιλοξενίας «Πουρνάρα». Στόχος του προγράμματος είναι η συναισθηματική ενδυνάμωση, η αποφόρτιση και η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψυχικής ανθεκτικότητας και αυτορρύθμισης.

Μέσα από βιωματικές και διαδραστικές συνεδρίες, οι συμμετέχουσες καθοδηγούνται σε μια διαδικασία επανασύνδεσης με τον εαυτό τους και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας και εκφράζοντας τα συναισθήματά τους, επαναπροσδιορίζοντας τις προσωπικές τους αξίες και εσωτερικές δυνάμεις και καλλιεργώντας θετική αυτοαντίληψη και αίσθημα προσωπικής αξιοπρέπειας. Παράλληλα, ενισχύονται η ελπίδα, η προσαρμοστικότητα και η προοπτική για το μέλλον.

Το πρόγραμμα «ΥΠΑΤΙΑ» στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την ένταξη των γυναικών στην κυπριακή κοινωνία, καθώς και στη μετατροπή της περιόδου παραμονής τους στο Κέντρο Πουρνάρα σε δημιουργικό και θεραπευτικό χρόνο.

Σε δηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο λειτουργός Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού Νίκος Παπαδόπουλος ανέφερε: «Η ψυχική υγεία είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, από πού προέρχεται ή τι έχει βιώσει. Στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό πιστεύουμε βαθιά ότι η στήριξη προς τον άνθρωπο δεν περιορίζεται μόνο στις υλικές του ανάγκες, αλλά εστιάζει και στη συναισθηματική και ψυχική του ευημερία. Μέσα από τα προγράμματά μας, στεκόμαστε δίπλα σε όσους δοκιμάζονται, προσφέροντας χώρο για να ακουστούν, να νιώσουν αποδοχή και να ξαναβρούν την εσωτερική τους δύναμη. Κάθε άνθρωπος αξίζει να αισθάνεται ότι δεν είναι μόνος».