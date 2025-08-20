Συγκλονιστικό βίντεο: SUV χτυπά influencers κατά τη διάρκεια γεύματος σε εστιατόριο στις ΗΠΑ

Συγκλονίζει το βίντεο με ζευγάρι influencer που ενώ έτρωγε ένα SUV τους χτύπησε σπάζοντας τη τζαμαρία του μαγαζιού.

Η Νίνα Σαντιάγκο και ο Πάτρικ Μπλάκγουντ απολάμβαναν το γεύμα τους σε εστιατόριο του Χιούστον στο Τέξας, με σάντουιτς σολομού, στρείδια και αστακό, όταν το SUV έσπασε το παράθυρο και έπεσε πάνω στο τραπέζι τους. Οι influencers εκτοξεύτηκαν από τις θέσεις τους και έτρεξαν να ξεφύγουν, ενώ γυαλιά έπεφταν γύρω τους.

Στη συνέχεια, οι κάμερες δείχνουν το ζευγάρι καλυμμένο με τραύματα, καθώς μεταφέρεται εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο.

«Είμαι απλά ευλογημένος, ευχαριστώ Θεέ μου. Ευχαριστώ σύμπαν. Είμαι απλά ευλογημένος και ευγνώμων για όλα», λέει ο Πάτρικ σε βίντεο από το νοσοκομείο. Πρόσθεσε ότι ήταν «η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής του».

Η Σαντιάγκο παρέμεινε στο νοσοκομείο για περισσότερο χρόνο και σε είπε ότι «δεν αισθάνεται καλά».«Το σώμα μου είναι σφιγμένο, το κεφάλι μου πονάει λίγο, αλλά και το σαγόνι μου πονάει λίγο», είπε και πρόσθεσε «είμαι απλά χαρούμενη που είμαι ζωντανή».

«Χτύπησε κατευθείαν εμένα στα αριστερά και αυτόν στα δεξιά μου, ενώ εγώ δάγκωνα ένα νόστιμο σάντουιτς με σολομό. Ήρθε από το πουθενά, αλλά επιζήσαμε. Αυτή η εμπειρία μου έδειξε ποιοι είναι πραγματικά σημαντικοί. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να κρατάμε κακίες ή θυμό. Αφήστε τα πίσω, συγχωρέστε, ζήστε το παρόν και εκτιμήστε τους ανθρώπους γύρω σας, γιατί αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα. Είμαστε ευγνώμονες στο σύμπαν και στον σκύλο μας που πέθανε τον Νοέμβριο του 2024 και μας προστάτευσε από ψηλά», έγραψε η Νίνα στο Instagram.

Πηγή: protothema.gr