Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε ξαφνικά από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο: «Ο νοών νοείτω»

Η ανάρτηση του τραγουδιστή με αιχμές για ανθρώπους που συνεργάστηκε

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδιαστικά από το μουσικό σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο, οι οποίοι όπως είχε ανακοινωθεί θα εμφανίζονταν μαζί σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς.

Μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου ο Σταμάτης Γονίδης ξεκαθάρισε ότι θα απέχει από τις νυχτερινές πίστες και πως συνεργάτες του θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία του.

Η ανακοίνωση αναφέρει : «Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου.

Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης».

Πηγή: lifo.gr

