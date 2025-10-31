Black Friday 2025: Ποια εβδομάδα του Νοεμβρίου πέφτει

Η Black Friday, η ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων και των εντυπωσιακών προσφορών, έχει καθιερωθεί πλέον και στην ελληνική αγορά ως θεσμός.

Καταστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες προετοιμάζονται μήνες πριν, καθώς η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μία από τις πιο εμπορικές του χρόνου, με χιλιάδες καταναλωτές να σπεύδουν να επωφεληθούν.

Για το 2025, η Black Friday πέφτει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, δηλαδή στην τελευταία εβδομάδα του μήνα. Όπως κάθε χρόνο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν τα προϊόντα τεχνολογίας, με τις καμπάνιες των μεγάλων αλυσίδων να κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου.

Αμέσως μετά τη «Μαύρη Παρασκευή», ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 1 Δεκεμβρίου 2025. Ο θεσμός αυτός επικεντρώνεται αποκλειστικά στις online αγορές και έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις ψηφιακές πωλήσεις, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες στους καταναλωτές που επιλέγουν να αγοράσουν μέσω διαδικτύου.

Black Friday: Η προέλευση της ονομασίας

Η προέλευση της ονομασίας «Black Friday» έχει δύο βασικές εκδοχές. Η μία, πιο διαδεδομένη, αναφέρεται στο «μαύρο μελάνι» που χρησιμοποιούσαν οι λογιστές για να καταγράψουν τα κέρδη των επιχειρήσεων μετά την περίοδο των εκπτώσεων. Η άλλη, πιο σκοτεινή, συνδέεται με την εποχή της δουλείας στις ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα με αναφορές, σκλάβοι πωλούνταν εκείνη την ημέρα σε χαμηλότερες τιμές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει ότι, παρά τον ενθουσιασμό που συνοδεύει τη Black Friday, οι καταναλωτές πρέπει να παραμένουν προσεκτικοί. Συνιστάται έρευνα αγοράς πριν από τις αγορές, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές. Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στις online συναλλαγές, αποφυγή ύποπτων e-shops ή προσφορών που διακινούνται αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

protothema.gr