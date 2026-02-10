Κανονικός ο γάμος στο Super Bowl με τον Bad Bunny να υπογράφει το πιστοποιητικό (βίντεο)

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή επιφύλασσε το halftime show του Super Bowl ο Bad Bunny, καθώς στη διάρκεια της εμφάνισής του πάντρεψε ζωντανά ένα ζευγάρι που βρέθηκε στο γήπεδο με νυφικό και λευκό σμόκιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του καλλιτέχνη, ο άνδρας και η γυναίκα που εμφανίστηκαν στη σκηνή είχαν αρχικά στείλει πρόσκληση γάμου στον Bad Bunny. Αντί για απάντηση, έλαβαν πρόσκληση για να συμμετάσχουν στο halftime show του Super Bowl, όπου τελικά ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε κανονικά επί σκηνής, με τον καλλιτέχνη να υπογράφει το πιστοποιητικό και να προσφέρεται ακόμη και γαμήλια τούρτα, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια αυθόρμητη και χαρούμενη γιορτή που εξελίχθηκε σε πραγματικό χρόνο.

Μια στιγμή που έκλεψε την παράσταση

Παραμένει ασαφές αν τα πρόσωπα που βρίσκονταν γύρω από το ζευγάρι ήταν φίλοι και συγγενείς ή μέλη της ομάδας χορευτών της εμφάνισης.

Σε κάθε περίπτωση, η σκηνή προκάλεσε έντονη συγκίνηση και θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ένα ακόμη ξεχωριστό στοιχείο σε ένα ήδη ιδιαίτερα επιτυχημένο halftime show.

Ιστορική εμφάνιση και λαμπερές παρουσίες

Την Κυριακή, ο εξάκις βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης έγινε ο πρώτος λατινοαμερικανός σόλο τραγουδιστής ισπανόφωνης μουσικής που ηγήθηκε halftime show Super Bowl, στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Ο Bad Bunny, κατά κόσμον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Super Bowl το 2020 στο Μαϊάμι, πλάι στις Shakira και Jennifer Lopez, σε μια εμφάνιση που ανέδειξε τη δυναμική της λατινικής μουσικής στο παγκόσμιο κοινό.

Παρά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η ανακοίνωση της συμμετοχής του από συντηρητικούς σχολιαστές στις ΗΠΑ, ο καλλιτέχνης επέλεξε να στείλει μήνυμα ενότητας, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στις πορτορικανές του ρίζες. Στη σκηνή τον πλαισίωσαν μεταξύ άλλων οι Lady Gaga και Ricky Martin, ενώ εμφανίστηκαν και γνωστές προσωπικότητες όπως η Cardi B, η Jessica Alba και ο Pedro Pascal.

Πηγή: protothema.gr