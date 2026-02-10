Η παρακμή της κυπριακής κοινωνίας και το παραλήρημα της Annie Alexui

Η κυπριακή κοινωνία διανύει μια περίοδο παρακμής. Υπάρχουν πολλά σημάδια γι' αυτή την οπισθοδρόμηση. Κατ' αρχάς η πολιτική ζωή χάνει το νόημά της και μεγάλα ζητήματα όπως το Κυπριακό πρόβλημα δεν απασχολούν ούτε τους πολιτικούς ούτε τους πολίτες. Βέβαια υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις αλλά η τάση αποστροφής από τα μεγάλα θέματα είναι πολύ ισχυρή.

Τα σημάδια δεν εντοπίζονται μόνο στο Κυπριακό. Γενικά δεν υπάρχει πολιτικό όραμα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, αλλά ούτε διατυπώνονται μεγάλες ιδέες που να συγκινούν τις μάζες και να κινητοποιούν τους πολίτες. Η πολιτική κατέληξε να αποτελεί μια πρακτική για τη διαχείριση της εικόνας και την καλλιέργεια των εντυπώσεων. Η απουσία βάθους και νοήματος διευκόλυνε την είσοδο στην πολιτική ζωή ατόμων που δεν έχουν καν θέσεις και προτάσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας. Απλώς αρθρώνουν διάφορες λέξεις και κινούν τα χέρια τους σαν ηθοποιοί χωρίς σενάριο.

Ακόμη και τα παραδοσιακά κόμματα που κάποτε είχαν αφήγημα και μεγάλους στόχους, σήμερα χάνονται στις λεπτομέρειες ορισμένων προτάσεων που έχουν γραφειοκρατικό και τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Μας μιλούν συνεχώς για αριθμούς και για θέματα που αφορούν λογιστές, δικηγόρους, γιατρούς και πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες. Δεν είναι απλά ανιαρή η πολιτική ζωή του τόπου. Είναι χωρίς ουσία και παλμό. Είναι άψυχη. Είναι νεκρή.

Η παρακμή της ελληνοκυπριακής κοινότητας είναι εμφανέστατη και από την περίπτωση της Annie Alexui. Μια κοπέλα με παρατσούκλι ενός ατόμου της νύκτας, η οποία προβαίνει σε διάφορες αποκαλύψεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, προκαλώντας τον θαυμασμό και την περιέργεια ακόμη και των πιο μορφωμένων. Η Annie Alexui λέει αυτά που άκουσε και όσα της έχουν μεταφέρει κάποιοι άγνωστοι. Είναι ο υπερήρωας των Κυπρίων που υπάρχει μόνο στα παραμύθια και στις ταινίες.

Η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο της Annie Alexui κινητοποίησαν τις Αρχές ώστε να αρχίσουν να διερευνούν κάποιες υποθέσεις. Είναι και αυτό ένα σημάδι της παρακμής της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Όμως σημάδι παρακμής αποτελεί και το γεγονός ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το παραλήρημα στα λόγια της Annie Alexui, η οποία λέει και πολλά άλλα τα οποία ξεπερνούν κάθε φαντασία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα σε τηλεοπτική εκπομπή άφησε να νοηθεί ότι η μητέρα της είναι ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Αλέξη Μαυρομιχάλη! Επίσης ανέφερε στον αέρα ότι έπρεπε να πάρει τον νόμο στα χέρια της, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος για αυτή τη δήλωση. Μια πολύ επικίνδυνη δήλωση που στέλνει εντελώς λανθασμένα μηνύματα και οπλίζει τα χέρια όσων έχουν ψυχολογικά και βλέπουν τους γονείς τους με εχθρικό βλέμμα.

Να αντλήσω λίγο από το θάρρος της Annie Alexui και να τολμήσω να αναφέρω ότι αυτή η κοπέλα χρειάζεται ψυχολογική στήριξη και η προβολή ενδεχομένως να δημιουργεί μεγάλη ζημιά διότι επιβεβαιώνει στην ίδια ορισμένες παραληρηματικές ιδέες που κανονικά θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος να τις ξεφορτωθεί. Και είναι σημάδι παρακμής της κοινωνίας και των ΜΜΕ η προβολή ενός ατόμου που έπρεπε να προστατευθεί.

Ο θυμός των πολιτών για τα σκάνδαλα και τα μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών δεν δικαιολογεί την ευκολία με την οποία πείθονται οι περισσότεροι από τους ισχυρισμούς κάποιου άγνωστου ατόμου.