Καντονά: «Ο Μαραντόνα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών»

Πελέ ή Μαραντόνα; Λιονέλ Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο; Αυτές οι ερωτήσεις συζητιούνται πάντα στις παρέες των ποδοσφαιρόφιλων ανά τον κόσμο και ένας θρύλος της εθνικής Γαλλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ερίκ Καντονά, έχει την απάντηση: Ο Ντιέγκο Μαραντόνα!

Ο διάσημος Γάλλος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Παρίσι ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για το θέμα αυτό και δεν το σκέφτηκε καθόλου, δίνοντας μάλιστα και την εξήγηση: «Κάποιοι μιλούν τώρα για τον Μέσι ή τον Ρονάλντο, αλλά για εμένα ο Μαραντόνα ήταν ο κορυφαίος όλων και ξεπέρασε και τον Πελέ», τόνισε ο Καντονά και εξήγησε:

«Κάποιοι λένε πως ο Πελέ ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, όχι όμως για εμένα. Ο Μαραντόνα είναι ο κορυφαίος όλων όσων έχουν παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Ο Ντιέγκο πήρε ουσιαστικά μόνος του το Μουντιάλ το 1986, στη συνέχεια τον πολέμησαν, έχασε δύσκολα το 1990 και μετά στο Μουντιάλ του 1994 ενδεχομένως να το είχε πάρει και πάλι εάν δεν είχε τιμωρηθεί.

«Η μεγάλη του διαφορά με τον Πελέ ήταν πως ο Μαραντόνα δεν είχε γύρω του μεγάλους ποδοσφαιριστές, αντίστοιχης ποιότητας. Έπρεπε εκείνος να κουβαλήσει όλη την ομάδα στις πλάτες του. Εάν αφαιρούσες τον Μαραντόνα από εκείνες τις ομάδες της Αργεντινής δεν θα είχε πάρει το Μουντιάλ, αντίθετα με τη Βραζιλία που και χωρίς τον Πελέ θα το είχε κατακτήσει».

protothema.gr