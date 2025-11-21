Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Viral

Καντονά: «Ο Μαραντόνα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γάλλος θρύλος απαντά στο αιώνιο δίλημμα Πελέ ή Μαραντόνα και εκφράζει με πάθος την άποψή του υπέρ του Ντιέγκο, εξηγώντας γιατί τον θεωρεί ανεπανάληπτο.

Πελέ ή Μαραντόνα; Λιονέλ Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο; Αυτές οι ερωτήσεις συζητιούνται πάντα στις παρέες των ποδοσφαιρόφιλων ανά τον κόσμο και ένας θρύλος της εθνικής Γαλλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ερίκ Καντονά, έχει την απάντηση: Ο Ντιέγκο Μαραντόνα!

Ο διάσημος Γάλλος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Παρίσι ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για το θέμα αυτό και δεν το σκέφτηκε καθόλου, δίνοντας μάλιστα και την εξήγηση: «Κάποιοι μιλούν τώρα για τον Μέσι ή τον Ρονάλντο, αλλά για εμένα ο Μαραντόνα ήταν ο κορυφαίος όλων και ξεπέρασε και τον Πελέ», τόνισε ο Καντονά και εξήγησε:

«Κάποιοι λένε πως ο Πελέ ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, όχι όμως για εμένα. Ο Μαραντόνα είναι ο κορυφαίος όλων όσων έχουν παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Ο Ντιέγκο πήρε ουσιαστικά μόνος του το Μουντιάλ το 1986, στη συνέχεια τον πολέμησαν, έχασε δύσκολα το 1990 και μετά στο Μουντιάλ του 1994 ενδεχομένως να το είχε πάρει και πάλι εάν δεν είχε τιμωρηθεί.

«Η μεγάλη του διαφορά με τον Πελέ ήταν πως ο Μαραντόνα δεν είχε γύρω του μεγάλους ποδοσφαιριστές, αντίστοιχης ποιότητας. Έπρεπε εκείνος να κουβαλήσει όλη την ομάδα στις πλάτες του. Εάν αφαιρούσες τον Μαραντόνα από εκείνες τις ομάδες της Αργεντινής δεν θα είχε πάρει το Μουντιάλ, αντίθετα με τη Βραζιλία που και χωρίς τον Πελέ θα το είχε κατακτήσει».

protothema.gr

Tags

Viral

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα