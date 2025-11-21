Δ.Πάφου : Στήριξη στο θεσμό Lexus Race of Love τιμώντας τους εθελοντές δότες μυελού των οστών

Την ομάδα ποδηλατών του φιλανθρωπικού θεσμού “Lexus Race of Love”, μια παγκύπρια πρωτοβουλία που στηρίζει το έργο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και προωθεί την εθελοντική προσφορά μυελού των οστών, υποδέχθηκε σήμερα ο Δήμος Πάφου.

Οι ποδηλάτες έγιναν δεκτοί στο Δημοτικό Μέγαρο, όπου πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής τιμής προς τους εθελοντές δότες μυελού των οστών που διαμένουν στην Επαρχία Πάφου.

Οι δότες έχουν από το 2000 μέχρι σήμερα προσφέρει μόσχευμα, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας. Οι δότες τιμήθηκαν παρουσία του Δημαρχεύοντος κ. Άγγελου Ονησιφόρου, Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του Διευθυντή του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος δόκτορα Παύλου Κωστέα. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο κ.Ονησιφόρου εξέφρασε τη γνήσια και σταθερή υποστήριξη και αλληλεγγύη του Δήμου Πάφου προς τους φορείς οι οποίοι προσφέρουν έμπρακτη βοήθεια στους πάσχοντες συνανθρώπους μας, εξαίροντας το έργο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Συγχαίροντας τους εθελοντές δότες μυελού των οστών, τόνισε ότι αποτελούν επιβεβαίωση ότι η κοινωνία μας εξακολουθεί να διαθέτει αποθέματα ανθρωπιάς και ανιδιοτέλειας. Από την πλευρά του,ο δρ Κωστέας,αφού ευχαρίστησε τον Δήμο Πάφου για τη συνδρομή του στην πρω-τοβουλία του Ιδρύματος,τόνισε ότι οι εθελοντές δότες είναι άξιοι επαίνου επειδή επέλεξαν να δώσουν ζωή σε έναν άγνωστο συνάνθρωπό τους. Ο Δήμος Πάφου εκφράζει θερμά συγχαρητήρια προς τους ποδηλάτες και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της δράσης, καθώς επίσης τη βαθιά του εκτίμηση προς τους εθελοντές δότες της Επαρχίας μας για την προσφορά τους, που αποτελεί παράδειγμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.