Γερμανίδα κτηματομεσίτρια: «Κατέθεσα γιατί η Αστυνομία είχε στα χέρια της όλα τα προσωπικά μου δεδομένα»

Μετά από πολύωρη αντεξέταση, την Παρασκευή, από την Κατηγορούσα Aρχή, της κατηγορούμενης για σφετερισμό ε/κ γης στα κατεχόμενα Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, στο πλαίσιο της δεύτερης «δίκης εντός δίκης» που αφορά την κατάθεση που αυτή έδωσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου στις 11/7/2024 και κατά πόσο αυτή ήταν θεληματική ή όχι, ορίστηκε από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας η 3η Δεκεμβρίου για να αγορεύσουν οι δύο πλευρές, στις 9 το πρωί.

Στην σημερινή διαδικασία που διήρκησε πέραν των 5 ωρών, περιλαμβανομένου ενός διαλείμματος, οι δύο πλευρές κατέθεσαν δήλωση για παραδεκτά γεγονότα ενώ εκ μέρους της Κατηγορούσας αρχής, η Άννα Ματθαίου αντεξέτασε τον περισσότερο χρόνο την κατηγορούμενη υποβάλλοντάς της ότι η κατάθεσή της δόθηκε οικειοθελώς, χωρίς πίεση, κι αφού της δόθηκαν και υπέγραψε τα δικαιώματά της στην γερμανική γλώσσα, στα οποία περιλαμβάνονταν το δικαίωμα στην σιωπή και στη μη αυτοενοχoποίηση, αλλά και αφού είχε μιλήσει και δεχθεί νομική συμβουλή από τον δικηγόρο της, Σωτήρη Αργυρού.

Σε αρκετές ερωτήσεις της κ. Ματθαίου ο κ. Αργυρού έφερε ενστάσεις διατυπώνοντας την θέση ότι ήταν άσχετες με το πλαίσιο της «δίκης εντός δίκης», υπεισέρχονταν στην παραδοχή ή όχι ισχυρισμών κι αδικημάτων που κατηγορείται ότι διέπραξε κι αφορούσε το περιεχόμενο και όχι το αν ήταν η κατάθεση που έδωσε στο ΤΑΕ θεληματική ή όχι. Το προεδρείο σε κάποιες περιπτώσεις δεν επέτρεψε τις ερωτήσεις θεωρώντας ότι αφορούν το περιεχόμενο και ότι τις συνθήκες που καθορίζουν εάν η κατάθεση ήταν θεληματική ή όχι, με τον Πρόεδρο, Νικόλα Γεωργιάδη να εκφράζει προβληματισμό για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούσας αρχής, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι ερωτήσεις επιτράπηκαν ως σχετικές με το πλαίσιο της εξεταζόμενης «δίκης εντός δίκης».

Η κατηγορούμενη επανέλαβε αρκετές φορές ότι έδωσε την δήλωσή της στις 11/7/2024 επειδή γνώριζε ότι η αστυνομία είχε στην κατοχή της υλικό από τα προσωπικά της αντικείμενα, ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο και πρόσβαση σε αρχεία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρώντας – όπως είπε – ότι θα την βοηθούσε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, αλλά γιατί επίσης φοβόταν για οποιεσδήποτε συνέπειες στην οικογένεια και τους οικείους της στην Γερμανία.

Η κατηγορούμενη ανέφερε επίσης ότι θεωρεί πως είναι αθώα και γι’ αυτό, παρότι ο δικηγόρος της, την συμβούλεψε να παραδεχθεί ενοχή και να γλυτώσει κάποιο χρόνο η ίδια πιστεύει ότι η δικαιοσύνη θα την αθωώσει. Πρόσθεσε ότι οι κατηγορίες της αστυνομίας βασίστηκαν στην μαρτυρία ενός προσώπου με τον οποίο είχε ολιγόλεπτη συζήτηση σε σπαστά αγγλικά πάνω στο αεροπλάνο και η ίδια δεν ερωτήθηκε για αυτή την συνομιλία. Για την ιστοσελίδα που έχει στην Γερμανία με πωλήσεις ακινήτων υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κάποιο αδίκημα που την αφορά και πρόσθεσε ότι δεν θα έδιδε την δήλωσή της στις 11/7/2024 ούτε και όλες αυτές τις λεπτομερείς και τα στοιχεία που κατέγραψε εάν η αστυνομία δεν είχε στην κατοχή της το υλικό που κατάσχεσε από τα προσωπικά της αντικείμενα κατά την σύλληψή της στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 7/7/2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ