Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Δρούσιας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Δρούσιας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 17:10, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Δρούσιας της επαρχίας Πάφου, τοποθεσία Καυκάλα του Σταυρού.

Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30, αφού έκαψε έκταση ενός δεκαρίου, καλυπτόμενη από χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα και δύο άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

