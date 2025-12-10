Επιχειρηματίας στην Βιέννη ανέβασε την Ferrari του στο μπαλκόνι του σπιτιού του γιατί δεν έβρισκε... πάρκιγνκ!

Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου Ferrari, πάρκαρε το πολυτελές όχημα του στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του στη Βιέννη, αντιγράφοντας αυτό που κάνουν στο Ντουμπάι.

Πρόκειται για τον Amar Dezic, έναν 28χρονο Αυστριακό επιχειρηματία, ο οποίος βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να προστατεύσει τη Ferrari του κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο νεαρός άνδρας αποφάσισε να σταθμεύσει στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του που βρίσκεται στον πρώτο όροφο.

Η ομολογουμένως εντυπωσιακή ιδέα του, κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον και την παρέμβαση των αρχών, γράφει η Corriere della Sera.

Ιδιοκτήτης ενός καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ενός εργαστηρίου βελτίωσης στην αυστριακή πρωτεύουσα, ο Dezic διαθέτει πολλά πολυτελή αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους είναι μια BMW, μια Porsche και μια υβριδική Ferrari αξίας περίπου 300.000 ευρώ, με ισχύ 830 ίππων.

Όταν ήθελε να προστατεύσει το αυτοκίνητό του για την κρύα εποχή, ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε πλέον διαθέσιμος χώρος στάθμευσης στο συγκρότημα στη Βιέννη-Φλόριντσντορφ.

Έχοντας δει ότι στο Ντουμπάι, ορισμένοι ιδιοκτήτες εκθέτουν τα αυτοκίνητά τους μέσα στα σπίτια τους χρησιμοποιώντας ειδικούς ανελκυστήρες, αποφάσισε να εφαρμόσει ο ίδιος το σχέδιό του.

Καθώς το κτήριο δεν διέθετε ειδικό σύστημα μεταφοράς οχημάτων, ο νεαρός χρησιμοποίησε ένα γερανοφόρο φορτηγό, καταφέρνοντας έτσι να τοποθετήσει τη Ferrari των 1,4 τόνων στο μπαλκόνι.

«Μου κόστισε αρκετές χιλιάδες ευρώ», δήλωσε στην Bild. Επιπλέον, σχεδίαζε να κατασκευάσει μια φωτιζόμενη γυάλινη βιτρίνα γύρω από το αυτοκίνητο, μετατρέποντάς το σε ένα πραγματικό οπτικό αξιοθέατο.

Μόλις μια εβδομάδα αφότου το supercar τοποθετήθηκε στο μοναδικό πάρκινγκ, η αστυνομία ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του οχήματος, επικαλούμενη υψηλό κίνδυνο για την πυρασφάλεια.

cnn.gr