Κόβει την ανάσα αναρριχητής στην Ταϊβάν - Ανέβηκε σε ουρανοξύστη χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας (βίντεο)

Ο Αμερικανός αναρριχητής Άλεξ Χόνολντ έκοψε την ανάσα όσων των παρακολούθησαν καθώς σκαρφάλωσε με επιτυχία σε έναν ουρανοξύστη 101 ορόφων στην Ταϊβάν χωρίς σχοινί, ζώνη ασφαλείας ή άλλο εξοπλισμό.

Το κτήριο, που ονομάζεται Ταϊπέι 101 λόγω του αριθμού των ορόφων του, έχει ύψος 508 μέτρα. Είναι ένας ουρανοξύστης από χάλυβα, γυαλί και σκυρόδεμα και έχει σχεδιαστεί για να μοιάζει με ένα κλαδί μπαμπού.

Ο Χόνολντ είναι γνωστός ως ο πρώτος άνθρωπος που σκαρφάλωσε στο Ελ Καπιτάν, τον κάθετο γρανιτένιο βράχο στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι της Καλιφόρνια - επίσης χωρίς σχοινιά ή εξοπλισμό ασφαλείας.

Η ανάβαση ήταν αρχικά προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το Σάββατο (24/1), αλλά καθυστέρησε λόγω του καιρού.

Cnn.gr

