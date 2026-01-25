Kοπή Βασιλόπιτας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου σε κλίμα συνεργασίας και ενότητας

Σε ζεστό και συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου με αφορμή την κοπή της βασιλόπιτας για το νέο έτος.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών, σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, αλλά και ενίσχυση της συνεργασίας με θεσμικούς φορείς της επαρχίας.

Χαιρετισμό απηύθυνε η κα Έλενα Αττίκη, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάφου, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, καθώς και στον κοινό στόχο της ποιοτικής και ανθρώπινης παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Ακολούθως στη σειρά των κοινωνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων που προγραμματίζει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου αναφέρθηκε η πρόεδρός του, υπογραμμίζοντας τον σύγχρονο και εξωστρεφή ρόλο του συλλόγου.

Όπως ανέφερε, στις 4 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί επιστημονική βραδιά, η οποία θα συνοδεύεται από αιμοδοσία στη μνήμη της αδικοχαμένης συναδέλφου τους, Αναστασίας Αδαμίδου.

Παράλληλα, στις 25 Απριλίου έχει προγραμματιστεί η διοργάνωση μεγάλου επιστημονικού συνεδρίου στο ξενοδοχείο Elysium, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επαγγελματιών του κλάδου.

Κλείνοντας, η πρόεδρος ευχήθηκε σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία και επιστημονική πρόοδο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου κ. Χαρ. Πιττοκοπίτης, καθώς και ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου κ. Βαλεντίνος Φακοντής, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στο έργο του Οδοντιατρικού Συλλόγου και υπογράμμισαν τη σημασία του ρόλου του στη δημόσια υγεία.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου ευχήθηκε σε όλους υγεία, δημιουργικότητα και μια χρονιά γεμάτη επαγγελματικές και προσωπικές επιτυχίες. Σημειώνεται πως ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου δραστηριοποιείται στα κοινωνικά και επιστημονικά δρώμενα της Πάφου εδώ και 58 χρόνια.