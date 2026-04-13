Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Viral

Bieberchella: Η επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ στο Φεστιβάλ Coachella (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο διάσημος τραγουδιστής της ποπ σκόρπισε χαρά στους φαν του, μετά από τέσσερα χρόνια αποχή.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στο Φεστιβάλ Coachella μετά από τέσσερα χρόνια, από τότε που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοδεία του το 2022 κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Rock in Rio, στη Βραζιλία λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο 32χρονος σούπερ σταρ της ποπ έχει εμφανιστεί ως καλλιτέχνης - έκπληξη τέσσερις φορές στο Coachella για να υποστηρίξει τους Ariana Grande, Chance the Rapper, Daniel Caesar και Tems.

Αλλά τη δεύτερη μέρα, του Φετινού Φεστιβάλ, στο Ίντιο, στην έρημο της Καλιφόρνια, το Σάββατο 11 Απριλίου έκανε το ντεμπούτο του ως κεντρικός καλλιτέχνης με τους θαυμαστές/θαυμάστριές του, Beliebers να μετρούν τις ώρες μέχρι να ανέβει ο Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή του Coachella, το οποίο μετονομάστηκε στα μέσα κοινωνικής σε Bieberchella και να γιορτάζουν την επιστροφή του.

O σούπερσταρ της ποπ ανέβηκε στη σκηνή ακριβώς στην προγραμματισμένη ώρα άνοιξε τη συναυλία με τρία από τα νέα του τραγούδια «All I Can Take», «Speed Demon» και «First Place».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΗΠΑΜΟΥΣΙΚΗΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΦΕΣΤΙΒΑΛΒΙΝΤΕΟΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΠ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα