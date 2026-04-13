Bieberchella: Η επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ στο Φεστιβάλ Coachella (βίντεο)

Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στο Φεστιβάλ Coachella μετά από τέσσερα χρόνια, από τότε που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοδεία του το 2022 κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Rock in Rio, στη Βραζιλία λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο 32χρονος σούπερ σταρ της ποπ έχει εμφανιστεί ως καλλιτέχνης - έκπληξη τέσσερις φορές στο Coachella για να υποστηρίξει τους Ariana Grande, Chance the Rapper, Daniel Caesar και Tems.

Αλλά τη δεύτερη μέρα, του Φετινού Φεστιβάλ, στο Ίντιο, στην έρημο της Καλιφόρνια, το Σάββατο 11 Απριλίου έκανε το ντεμπούτο του ως κεντρικός καλλιτέχνης με τους θαυμαστές/θαυμάστριές του, Beliebers να μετρούν τις ώρες μέχρι να ανέβει ο Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή του Coachella, το οποίο μετονομάστηκε στα μέσα κοινωνικής σε Bieberchella και να γιορτάζουν την επιστροφή του.

O σούπερσταρ της ποπ ανέβηκε στη σκηνή ακριβώς στην προγραμματισμένη ώρα άνοιξε τη συναυλία με τρία από τα νέα του τραγούδια «All I Can Take», «Speed Demon» και «First Place».

