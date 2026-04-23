Πάφος : 9ο Οδοντιατρικό Συνέδριο, φέρνει στο προσκήνιο τις εξελίξεις της σύγχρονης οδοντιατρικής

Σημαντικό επιστημονικό γεγονός στην Πάφο αποτελεί το 9ο Οδοντιατρικό Συνέδριο φέρνει στο προσκήνιο τις εξελίξεις της σύγχρονης οδοντιατρικής.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου διοργανώνει το διήμερο 25 και 26 Απριλίου 2026 το 9ο Οδοντιατρικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Elysium Hotel, με κεντρικό τίτλο «Οι Τέσσερις Βασικοί Πυλώνες της Σύγχρονης Οδοντιατρικής».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου, πρόκειται για ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό διήμερο, το οποίο εστιάζει στις τελευταίες εξελίξεις της σύγχρονης οδοντιατρικής, στην εφαρμογή τους στην κλινική πράξη, καθώς και στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των οδοντιάτρων της Κύπρου, με στόχο την προαγωγή και διαφύλαξη της στοματικής υγείας των ασθενών.

Όπως αναφέρεται ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου συνεχίζει τη διαχρονική του προσπάθεια να στηρίζει ενεργά την εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης για τα μέλη του, διοργανώνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει, προστίθεται στην ανακοίνωση, σύγχρονους και κρίσιμους τομείς, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Παθολογία Στόματος, η Αποκαταστατική Χειρουργική Οπισθίων Δοντιών, η Χειρουργική και Προσθετική Εμφυτευμάτων, καθώς και η Περιοδοντολογία.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου διοργανώνεται σε δύο ημέρες.

Όπως ανακοινώνεται το Σάββατο 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το θεωρητικό μέρος με διαλέξεις, ενώ την Κυριακή 26 Απριλίου θα διεξαχθούν πρακτικά σεμινάρια, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα εξειδικευμένης εκπαίδευσης στις σύγχρονες κλινικές τεχνικές της οδοντιατρικής.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ αναμένεται η παρουσία οδοντιάτρων όλων των ειδικοτήτων από κάθε πόλη της Κύπρου. Παράλληλα, το συνέδριο θα πλαισιωθεί από μεγάλη έκθεση εμπορικών και φαρμακευτικών εταιρειών, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να ενημερωθούν για νέα προϊόντα και τεχνολογίες στον τομέα της οδοντιατρικής.

Η Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου, Ελένη Αττίκη, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους οδοντιάτρους παγκύπρια να δώσουν το «παρών» σε αυτό το σημαντικό επιστημονικό γεγονός που θα φιλοξενηθεί στην πόλη της Πάφου στις 25 και 26 Απριλίου.