Κύπρος και Ελλάδα από κοινού μπορούν να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες στην περιοχή μας

Η οικονομική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας μπορεί να διευρυνθεί και από κοινού οι δύο χώρες να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή μας.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της 2ης Συνόδου Επιχειρηματικών Παρουσιάσεων της Κύπρου στην Ελλάδα, που είχε ως θέμα τις νέες αλλαγές που έγιναν στο Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου και οι οποίες ισχύουν από την 1.1.26.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την εταιρεία Επικοινωνίας FMW Financial Media Way, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων της Κύπρου και της Ελλάδας, εκπροσώπων λογιστικών και νομικών οίκων καθώς και επιχειρηματιών.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Έφορος του Τμήματος Φορολογίας της Κύπρου κ. Σωτήρης Μαρκίδης, ο οποίος παρουσίασε με λεπτομέρεια τις αλλαγές που έγιναν στο φορολογικό σύστημα και επεξήγησε τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος.

Όπως είπε ο κ. Μαρκίδης, το νέο φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου είναι απλοποιημένο, λειτουργικό και εναρμονισμένο με τα δεδομένα της Ε. Ένωσης καθώς και τις νέες τάσεις στη διεθνή οικονομία.

Στο χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και Πρόεδρος του Enterprise Greece κ. Δημήτριος Σκάλκος, επικεντρώθηκε στην οικονομική συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας, τονίζοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα επενδύσεων.

Στο δικό του χαιρετισμό που ανέγνωσε ο Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβείας στην Ελλάδα κ. Ιωσήφ Κυπραίος, ο πρέσβης της Κύπρου κ. Σταύρος Αυγουστίδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η οικονομική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας εξελίσσεται πολύ θετικά και υπάρχουν προοπτικές για ενίσχυση της. Η Πρεσβεία της Κύπρου, είπε, στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Σταύρος Σταύρου και ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, οι οποίοι τόνισαν ότι η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών επιβάλλεται να γίνει στενότερη, ώστε να καλύψει και νέους τομείς και να αξιοποιήσει ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή μας.

Σημαντικές ομιλίες με έμφαση την ανάγκη διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας έκαναν ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus κ. Μάριος Ταννούσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βορκάς και ο Γενικός Διευθυντής του CYFA κ. Χριστόφορος Ιωάννου. Σε επίπεδο επιχειρήσεων, παρουσίασαν τις υπηρεσίες τους ο Managing Partner της George Z. Georgiou & Associates LLC κ. Γιώργος Γεωργίου, ο Partner Direct Tax Leader της Deloitte κ. Άγης Αγαθοκλέους, ο Managing Partner της Frangos Law κ. Ιωσήφ Φράγκος, η Managing Director της Nobel Trust Ltd κα Νάγια Μορφή και ο Διευθυντής της K. Treppides & Co Ltd κ. Γιώργος Παναγιώτου.

Μνημόνιο συνεργασίας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπεγράφη η ανανέωση του Στρατηγικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Invest Cyprus και του Enterprise Greece. Την υπογραφή του Μνημονίου έκαναν ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus κ. Μάριος Ταννούσης και ο Πρόεδρος του Enterprise Greece κ. Δημήτριος Σκάλκος.

Σε χαιρετισμό του ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Σταύρος Αυγουστίδης είπε ότι η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί απλώς μια τυπική ανανέωση συμφωνίας, αλλά μια ουσιαστική επιβεβαίωση της κοινής μας βούλησης για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Δύο χώρες με κοινές αξίες, κοινή πορεία και στενούς ιστορικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς δεσμούς, πρόσθεσε οι οποίες μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή.

Η συνεργασία μεταξύ Invest Cyprus και Enterprise Greece, είπε, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η στρατηγική σύμπλευση φορέων μπορεί να μετατραπεί σε απτό εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων, ενίσχυσης της εξωστρέφειας και δημιουργίας νέων προοπτικών ανάπτυξης.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus κ. Μάριος Ταννούσης υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της στενότερης σχέσης της Κύπρου με την Ελλάδα στον τομέα των επενδύσεων, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες από κοινού μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερους στόχους προς αμοιβαίο όφελος.

Από την πλευρά του ο κ. Σκάλκος επισήμανε την ανάγκη για ανανέωση και διεύρυνση του Μνημονίου Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας, λόγω των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στη διεθνή οικονομία.

Οι δύο χώρες μαζί, πρόσθεσε, μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται για να καλύψουν τις ανάγκες και απαιτήσεις των ξένων επενδυτών.

Η όλη εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ελλάδα, του ΚΕΒΕ, του Invest Cyprus και του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας. Χρυσός Χορηγός ήταν η εταιρεία GZG, αργυροί χορηγοί η Deloitte, η Frangos Law και η Nobel Ioannides Demetriou. Υποστηρικτές ήταν ο CYFA και η εταιρεία K. Treppides & Co Ltd. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η οικονομική ιστοσελίδα www.nomisma.com.cy και το Αθηναϊκό Πρακτορείο.