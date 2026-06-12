Χρόνια Νεφρική Νόσος: Μια «σιωπηλή» απειλή για περισσότερους από 80.000 ανθρώπους στην Κύπρο

Με ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη για την επίσημη έναρξη της παγκύπριας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη Χρόνια Νεφρική Νόσο, την οποία υλοποιούν η Αλέκτωρ Φαρμακευτική και η AstraZeneca, με κεντρικό μήνυμα:

«Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται.»

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Παθολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου και της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, οι οποίες ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο να αναδείξουν μια νόσο που συχνά εξελίσσεται αθόρυβα και χωρίς εμφανή συμπτώματα, μέχρι να φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Πρόεδρος της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ Αντρέας Κουρουκλάρης, ο Πρόεδρος της Παθολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ Αντρέας Στυλιανού, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, Δρ Πολύκαρπος Ευριπίδου, και ο Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ Κυριακός Γιάγκου, παρουσίασαν στοιχεία που καταδεικνύουν το αυξανόμενο αποτύπωμα της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Όπως αναφέρθηκε, περισσότεροι από 93 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν σήμερα με Χρόνια Νεφρική Νόσο, ενώ η νόσος επηρεάζει περίπου έναν στους οκτώ ενήλικες. Στην Κύπρο, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι ζουν με κάποια μορφή της νόσου, με σημαντικό ποσοστό να παραμένει αδιάγνωστο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 30% - 40% των ατόμων που πάσχουν δεν γνωρίζουν ότι έχουν επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στενή σχέση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου με τον διαβήτη, την υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς και στο γεγονός ότι η νόσος αποτελεί σημαντικό παράγοντα καρδιονεφρικού και μεταβολικού κινδύνου. Οι επιστήμονες υπογράμμισαν ότι η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επιβράδυνση της εξέλιξής της και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν καταδεικνύουν επίσης τη σοβαρότητα του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότεροι από 210.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στην Ευρώπη εξαιτίας της νόσου ή επιπλοκών που σχετίζονται με αυτήν, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το 2050 η Χρόνια Νεφρική Νόσος αναμένεται να αποτελεί την 3η συχνότερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και την 5η παγκοσμίως. Παράλληλα, περισσότεροι από 634.000 Ευρωπαίοι λαμβάνουν σήμερα θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.

Παρά τη σοβαρότητα των δεδομένων, το μήνυμα που μετέφεραν οι ειδικοί ήταν αισιόδοξο. Η επιστημονική κοινότητα διαθέτει πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου, γεγονός που καθιστά την ενημέρωση και την έγκαιρη παρέμβαση πιο σημαντικές από ποτέ.

Κοινό μήνυμα όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι η πρόληψη ξεκινά με τη γνώση και την ενημέρωση. Ιδιαίτερα για τα άτομα που ζουν με διαβήτη, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μια συζήτηση με τον προσωπικό τους γιατρό μπορεί να αποτελέσει το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την προστασία της νεφρικής τους υγείας.

Η εκστρατεία αποτελεί αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας της Αλέκτωρ Φαρμακευτικής και της AstraZeneca, με τη στήριξη των τεσσάρων επιστημονικών εταιρειών, οι οποίες ένωσαν τη φωνή τους γύρω από έναν κοινό στόχο να αναδείξουν τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης μιας νόσου που συχνά εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα.